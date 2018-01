Para quem não acreditava, fiz um vídeo com a Cristiane Kanaan, diretora da Pet Life e criadora do xampu que tem em sua composição ouro 18 quilates. Ela explica os benefícios do uso do metal na fórmula do cosmético e sobre as demais matérias-primas. Deverá custar R$ 40 nos pet shops.

O xampu foi apresentado na 10ª Pet South America, uma das mais importantes feiras do mercado de animais de estimação.