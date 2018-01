Seja para acompanhar o seu proprietário em passeios ou para participar de exposições, viagens aéreas de animais são cada vez mais comuns. Talvez seja porque os preços das passagens estejam mais baratos ou em razão de os donos estarem tão apegados com os seus animais que desejam que eles os acompanhem para onde quer que seja. Mas até que ponto as empresas e órgãos reguladores observam esse crescimento e quais são os cuidados tomados para garantir uma viagem tranquila ao melhor amigo? A verdade é que temos normas ultrapassadas e equivocadas, elaboradas pelas companhias aéreas, que, às vezes, tratam os animais como bagagem e se ajustam apenas quando acontece algo de errado.

Algumas companhias não aceitam que sejam transportados pets dentro da cabine, mesmo os de pequeno porte e dentro da bolsa de transporte. A alegação é de que, em caso de despressurização, não seria possível dar suporte aos animais na cabine. De fato, não há equipamentos de segurança nas aeronaves que previnam a integridade dos bichos nesse tipo de situação. A Gol, por exemplo, informa que o local onde ficam no avião, que é separado do setor de carga, é menor e por isso, em caso de emergência, haveria mais chances de controlar a temperatura e a pressão do lugar. Segundo a companhia, na área há também sensores que avisam o piloto caso haja algo errado no ambiente.

O problema é que os animais são despachados pelos seus donos horas antes do voo e ficam confinados até serem colocados na aeronave. Depois do embarque, só são vistos novamente após o pouso, durante a liberação da bagagem. Com os atrasos constantes e cada vez mais comuns de decolagem e desvios de rotas, esses animais ficam presos por horas, o que gera normalmente muito estresse para eles e para seus donos. Isso quando não há problemas no manuseio das caixas de transporte e eles acabam escapando ou se ferindo.

O caso de problema com transporte de animais que mais ganhou repercussão foi o do cão Pinpoo, que a companhia aérea Gol deixou escapar durante o embarque em Porto Alegre. Ele tinha como destino Vitória, no Espírito Santo, mas apenas a sua dona chegou. E essa história só tomou a dimensão que vimos porque ela, uma senhora de mais de 60 anos, saiu à procura do seu cachorro, buscou a mídia para alertar sobre o que havia ocorrido e não desistiu de procurá-lo.

De lá para cá, vimos outros casos, como o do gatinho chamado “Esquilo”, perdido em Brasília, também durante o transporte. E, recentemente, o episódio de um cão da raça pug, que morreu por problemas cardiorrespiratórios por causa do calor e da demora de mais de 10 horas para chegar ao seu destino.

Enquanto aqui os animais são considerados bagagem, nos EUA uma empresa é dedicada a transportar os nossos melhores amigos de forma segura e com atenção especial. A Pet Airways (http://www.petairways.com) foi criada em 2009 por dois apaixonados por animais e já transportou milhares de pets, entre cães, gatos, ratos e até porcos de estimação. Ao contrário do que acontece aqui, lá os animais são transportados dentro da cabine e sob a supervisão de comissários que verificam durante todo o voo o estado de saúde e o conforto dos bichos.

Você deve estar se perguntando: será que se justifica uma aeronave apenas para transportar animais? Bem, se a fórmula funciona desde 2009 e a empresa americana já está ampliando as rotas, a resposta lógica é sim. Aliás, por aqui alguém deve abraçar logo essa ideia, já que os brasileiros são apaixonados por pets e o número de animais de estimação só cresce. O transporte aéreo de pets também segue esse crescimento. Só de janeiro a agosto de 2011, a Gol levou quase 20 mil animais em seus voos domésticos no País, em uma média de mais de 2.400 bichos por mês. Ou seja, são transportados quase 80 animais diariamente. Se esses são números apenas de uma empresa, imaginem o tamanho desse mercado.

Interior da cabine do avião da Pet Airways - Crédito: Divulgação