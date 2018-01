Se você tem um bicho de estimação já deve ter passado pela sua cabeça uma dúvida intrigante: o que eles devem aprontar na sua ausência?

De uma forma divertida, a animação “Pets – A Vida Secreta dos Bichos” (The Secret Life of Pets), da Universal Pictures, promete mudar a sua forma de pensar sobre o que os nossos queridos animais fazem quando estamos fora de casa.

Previsto para estrear no Brasil no segundo semestre de 2016, “Pets – A Vida Secreta dos Bichos” tem roteiro assinado por Brian Lynch, de “O Gato de Botas”, e Cinco Paul e Ken Daurio, de “Meu Malvado Favorito”.

O vídeo conta com a direção de Chris Renaud, de “Meu Malvado Favorito” e “Meu Malvado Favorito 2”, e Yarrow Cheney. É uma parceria com a Illumination Entertainment. As vozes na versão original, em inglês, são dos comediantes Louis C.K., Eric Stonestreet, Kevin Hart, Ellie Kemper, Jenny Slate, Bobby Moynihan, Hannibal Buress, Albert Brooks e da atriz Lake Bell.

A história pode até ter uma mesma pegada do Toy Story, da Pixar, mas a grande sacada é justamente como encaixaram a nossa curiosidade com as particularidades dos principais personagens da animação, como as características dos seus comportamentos, por exemplo. Muitas vezes bem diferentes do que imaginamos.



Para mais informações, acesse o site oficial: www.petsfilme.com.br

