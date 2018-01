Quem é apaixonado por gatos não pode deixar de conferir a última exposição de felinos de 2014, que será realizada nos dias 22 e 23 de novembro, no Club Homs, na Avenida Paulista, SP. Os visitantes poderão ver de perto cerca de 300 gatos de 24 diferentes raças, além do indispensável SRD (popularmente conhecido como vira-lata). O encontro é promovido pelo Clube Brasileiro do Gato – CBG e pela PremieR pet.

Bengal - Crédito: André Hanni/ PremieR pet

Esta edição é ainda mais especial porque, além de encerrar a temporada 2014, terá uma ação solidária! A PremieR pet e o CBG pedem aos visitantes que levem uma lata de leite em pó, a ser doada para Casa Hope. A mesma quantidade arrecadada será doada em alimentos para gatos pela PremieR pet às ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos, que mais uma vez estarão presentes divulgando suas atividades de proteção e cuidados com os gatinhos carentes.

“A entrada do evento continua gratuita, como sempre foi, mas a ideia é mobilizar os milhares de visitantes que temos recebido para uma ação 100% voluntária, que contemple crianças e animais. Acreditamos que será um sucesso, pois temos um público fiel que certamente vai nos dar as mãos nessa iniciativa e unir esforços para ajudar”, afirma Madalena Spinazzola, gerente de planejamento estratégico e marketing corporativo da PremieR pet.

Variedade de bichanos

Entre os gatos com presença garantida estão campeões em diversos concursos pelo Brasil e gatos que participaram do campeonato mundial em Praga, no mês passado. São exemplares das raças Maine Coon, Persa e Siamês (com seu porte longilíneo e temperamento dócil). Participam ainda raças como Ragdoll, British Shorthair, Exótico, Norueguês da Floresta e Siberiano.

O presidente do Clube Brasileiro do Gato – CBG, Gerson Alves, chama a atenção para a participação de um número inédito de gatos de pelagem curta, ultrapassando 70 exemplares. “É interessante essecrescimento e ele foi desejado, pois no Brasil, ainda que seja um país tropical, sempre predominaram os gatos de pelagem longa (como Persa) e mais recentemente semi-longa (como Maine Coon). Desta vez teremos um aumento de raças como Devon Rex, Burmês, Bengal, Cornish Rex, dos sem pelo Sphynx e Dom Sphynx, entre outros”, ressalta.

Informação e conscientização

Quem quiser aprender mais sobre as diferenças entre os felinos poderá acompanhar apresentações das raças que acontecerão em um palco exclusivo. Especialistas irão comentar sobre aspectos estéticos, temperamento e perfil comportamental dos bichanos, além de tirar algumas dúvidas dos visitantes que têm ou desejam ter um gato como animal de companhia. Esclarecimentos sobre a posse responsável e mensagens que visam disseminar o amor pelos felinos vão impactar o público em diversos momentos.

Premiação

Como sempre acontece nos eventos do CBG, enquanto o público se delicia com a variedade de gatos e aprende um pouco mais sobre eles, os criadores irão se dedicar a uma competição internacional de alto nível. Cinco juízes internacionais vindos da Suécia, França, além de brasileiros, irão avaliar todos os gatos participantes, de acordo com categorias que consideram raça, faixa etária e se baseiam nos critérios da FIFe – Fédération Internationale Féline, uma das principais associações sem fins lucrativos da gatofilia em todo o mundo. No final, serão eleitos os melhores exemplares e um best over all de cada dia. Os campeões acumulam pontos para suas posições no ranking nacional.

Os eventos do Clube Brasileiro do Gato – CBG em parceria com a PremieR pet têm quatro edições ao ano em São Paulo e continuam em 2015! O calendário pode ser acompanhado pelo site: www.clubebrasileirodogato.com.br.

Serviço:

154ª. e 155ª. Eventos Internacionais do Clube Brasileiro do Gato – CBG

Patrocínio: PremieR pet

Data: 22 e 23 de novembro de 2014

Horário: das 10h às 17h

Local: Club Homs

Endereço: Avenida Paulista, 735 – São Paulo

Entrada gratuita. Pede-se a doação de uma lata de leite em pó, que será destinada à Casa Hope. A mesma quantidade arrecadada será doada em alimentos para gatos para as ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos.

Há estacionamento pago no local.

Não é permitida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento.

Importante: os eventos do CBG não são feiras de gatos e não há venda de animais no local.

Mais informações: www.clubebrasileirodogato.com.br

