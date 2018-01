Nada de formol, avental ou bisturi. A partir de agora é possível dissecar um cavalo em um ambiente virtual com apenas alguns cliques do mouse. A iniciativa é da Biosphera, empresa brasileira que se especializou no desenvolvimento de animações e programas direcionados ao ensino de anatomia humana e veterinária.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER

Crédito: Divulgação

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER

Depois da possibilidade de visualizar detalhes do corpo humano, do cão e do rato, chegou a vez do software de Anatomia Equina 3D permitir que os usuários explorem livremente um modelo tridimensional para conhecer os sistemas e estruturas desse belo animal. Como o programa foi elaborado em camadas, é possível ver partes isoladas do cavalo ou em qualquer combinação, em diferentes ângulos e graus de aproximação. O usuário pode separar a musculatura do esqueleto, do sistema nervoso, reprodutor, respiratório, ou mesmo fazer buscas que levam diretamente ao osso, músculo ou órgão de interesse.

“Além da praticidade, o programa tem a vantagem de permitir visualizar estruturas que nem sempre são fáceis de observar em uma dissecção convencional”, afirma Victor Skrabe, biólogo e sócio-diretor da Biosphera.

O aplicativo é mais uma ferramenta para auxiliar as atividades de professores, estudantes, criadores e demais profissionais ligados à medicina veterinária e zootecnia. Para atender um público tão exigente e garantir a qualidade do software, foi necessária uma equipe multidisciplinar na sua elaboração. Especialistas em modelagem 3D criaram um modelo bruto, que foi revisado por veterinários e biólogos. Enquanto isso, um programador organizava todas as peças em uma interface que permitisse ao usuário final interagir com as mais de mil estruturas detalhadas no software.

Mesmo antes do lançamento oficial, profissionais da área já tinham demonstrado interesse no software como material de apoio ao seu trabalho. “Comprei recentemente a versão beta do software e mostrei para nossa equipe. Ficamos impressionados com a qualidade”, elogia Alexander Meister, do Centro de Educação e Reabilitação de Hannover, na Alemanha. Já para Niklas Nyhlén, membro da equipe de salto a cavalo da Suécia, o programa está sendo útil no diagnóstico de alterações relacionadas à marcha dos animais. “O aplicativo permitiu verificar alguns problemas cinéticos realmente difíceis no trabalho de campo com equinos”.

A Biosphera continua trabalhando nos softwares que comercializa mesmo depois de serem colocados à venda, enviando atualizações com mais detalhes e correções a cada três ou quatro meses, sem custos adicionais. “Temos um público exigente e que precisa do programa para demonstrar partes do corpo, dar aulas e estudar. Por isso, temos o compromisso de nos aprimorar cada vez mais para oferecer um produto de qualidade”, explica Estela Yuka Yamamoto, veterinária e sócia-diretora da Biosphera.

Disponível em português e inglês, o “Anatomia Equina 3D” custa R$ 127 e é compatível com Windows XP, Vista, Windows 7 e 8, além do Mac OSX. A versão para tablet e Ipad já está em desenvolvimento e deve ser lançada em breve.

Mais informações: http://www.biosphera.com.br/veterinaria-anatomia-equina-cavalo.asp

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER

Saiba mais sobre Fábio Brito no Google