Para sábado, 15 de agosto, o Museu da Imagem e do Som (MIS), instituição da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, realizará uma programação especial para quem gosta de animais de estimação, trazendo diversas atividades e contemplando tanto aqueles que já têm seu pet, quanto aqueles que ainda pretendem adotar.

América Latida, foto de Diego Santovito

Com o tema Um dia de cão (e gato!) no MIS o museu abrirá espaço na sua parte interna e externa para oferecer serviços, exposições, brincadeiras com animais e até uma mini seção de cinema para a criançada. Veja a programação completa abaixo.

A ação é em parceria com a AMPARA Animal, uma organização sem fins lucrativos, que desde 2010 tem como objetivo transformar a realidade de cães e gatos que passam necessidades.

Especialmente para a data, o MIS recebe, os artistas Chivitz, Minhau e Siss para um live painting, performance de pintura com grafites baseados na temática na fachada lateral do museu. A programação inclui, ainda, a exposição fotográfica America Latida, de Diego Santovito, que reuniu dezenas de retratos de cães durante suas viagens por cidades da América Latina como Peru e Bolívia; e mostra de filmes clássicos como A dama e o vagabundo e Aristogatas. Durante o evento o quintal do MIS também será ocupado pelos produtores independentes Move Institute e By Cakes. As crianças também ganharam uma programação especial: um ateliê de criatividade oferecido pelo Núcleo Educativo.

Os interessados em ter um animal de estimação podem buscar nesse evento uma oportunidade de ter um novo amigo. Mas para adotar é necessário levar a cópia de um documento com foto e comprovante de residência. Antes da adoção, todos passam por uma triagem com os cuidadores dos animais.

Entre 12h e 18h, a área externa do museu recebe uma feira gastronômica com a presença do Classic Burger (hambúrguer de carne e vegetariano), Rolling Pizza (pizza doces e salgadas), Frida e Mina (sorvetes artesanais), Parise Gourmet Bike (doces sem lactose) e Duesie (cervejas).

Confira a programação completa:

Evento de adoção de cães e gatos

Horário: 12h às 18h

Local: Área externa e anexo do Educativo

Feira gastronômica e de produtores independentes

Horário: 12h às 18h

Local: Área externa



Live painting com Minhau, Chivitz e Siss | Apoio Colorgin Arte Urbana

Horário: 12h às 17h

Local: Área externa



Exposição America Latida

Horário: 12h às 21h (sábado, 15 de agosto) e 12h às 20h (domingo, 16.08)

Local: Nicho

O fotógrafo paulistano Diego Santovito viajou pela Bolívia e Peru e clicou os cachorros que encontrava pelo caminho.

Ateliê de criatividade com o Núcleo Educativo

Horário: das 12 às 15 e das 16 às18

Local: Sala do Educativo

Durante o evento, o Núcleo Educativo oferecerá propostas artísticas para criação e interferência em seu espaço. A partir de materiais distintos como krafts, papéis coloridos, brinquedos, colagens, tecidos e adesivos, as crianças serão convidadas a experimentar novas formas de desenho nas paredes e chão da Sala do Educativo. A atividade recebe 20 crianças por vez, em sistema rotativo.

Cinema

Local: Auditório MIS (172 lugares)

Entrada: Gratuita – retirada de senha com uma hora de antecedência na recepção do MIS

A Dama e o Vagabundo/ Lady and the Tramp (EUA, 1955, 75´, DVD, Animação, Livre, Dublado)

Horário: 14h

Uma emocionante aventura cheia de música, protagonizada por Dama, uma meiga e mimada cocker spaniel, e Vagabundo, um irresponsável cão vira-lata com um coração de ouro. Junto com seus amigos, eles compartilham emocionantes aventuras em uma noite especial, enquanto Dama aprende o significado de ser livre e estar sem coleira. Antes do filme será exibida a animação O mundo animal de Bibi (Ep. 1, 4´18´´), produzido pela AMPARA Animal.

Aristogatas/ The Aristocats (EUA, 1970, 78´, DVD, Animação, Livre, Dublado)

Horário: 16h

Graças ao testamento de Madame Bonfamille, que os deixou como herdeiros, a gata Duquesa e seus três filhotes recebem uma fortuna e tornam-se milionários, mas o malvado mordomo fará o possível para mudar esta situação. Decidido a se desfazer dos gatos, o ganancioso Edgard os abandona no interior da França, com a esperança de não vê-los nunca mais. Perdida no meio do campo, a encantadora família de gatos embarca em uma jornada cheia de aventuras para voltar a Paris. Antes do filme será exibida a animação O mundo animal de Bibi (Ep. 1, 4´18´´).

Atividades para os cães e consultoria *

Gincanas para os cães

Horário: 13h, 15h e 17h

Duração: 30 minutos/20 cães

Estações de atividades lúdicas para aquelas pessoas que vierem com seus cães.



Demonstração de condução e adestramento básico de cães

Horário: 14h

Adestrando o dono

Horário: 16h

Palestra com profissionais da área que demonstrarão como o tutor de cão ou de gato deve se comportar em relação ao pet para evitar comportamentos indesejados.



Consultoria sobre adoção e cuidados básicos

Horário: 12h às 17h

Consultoria especializada para aqueles que já têm cães e gatos e para os que desejam adotar, bem como apresentação dos cuidados que devem ser tomados, tipos de atividades que podem ser oferecidas, higiene, conscientização acerca das responsabilidades de ser dono de um cão ou de um gato.

*As atividades serão realizadas na área externa por profissionais do Quintal dos Bichos e Brinca Pet.

Um dia de cão (e gato!) no MIS

DATA 15 de agosto

HORÁRIO 12h às 18h

LOCAL Área externa, Educativo e Auditório MIS (172 lugares)

ENTRADA gratuita (para a programação de filmes no Auditório MIS é necessário retirar senha com uma hora de antecedência na recepção do MIS)

CLASSIFICAÇÃO livre

Museu da Imagem e do Som – MIS

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo| (11) 2117 4777 | www.mis-sp.org.br

Estacionamento conveniado: R$ 10. Acesso e elevador para cadeirantes. Ar condicionado.

