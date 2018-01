Não quer perder aquela data especial?

Preparamos um calendário para você que gosta de animais de estimação. Basta fazer o download (clique aqui com o botão direito do mouse e escolha “salvar link como…”). Depois é só abrir o arquivo e imprimir no tamanho A4.

Que o ano-novo seja maravilhoso, com menos violência aos animais de todas as espécies!