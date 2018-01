Com o objetivo de promover a guarda responsável, vacinar animais contra raiva e prestar orientação aos donos sobre os cuidados básicos para o bem-estar dos pets, a Coordenação de Vigilância em Saúde (Covisa) promove, até sábado (29/9), das 9 às 17 horas, mutirões de identificação, registro e imunização de cães e gatos da cidade de São Paulo.

Os serviços serão realizados em seis Supervisões de Vigilância em Saúde da capital (Suvis), que ficam nas regiões de Aricanduva, Butantã, Cidade Ademar, Ermelino Matarazzo, Guaianases e Freguesia do Ó. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também participará do mutirão.

Os proprietários dos animais devem estar atentos aos cuidados de segurança no transporte do bicho. Os cães devem ser levados aos locais com coleira e guia. Já os gatos, devem ser transportados em caixas adequadas para esse fim. Além disso, os donos devem ter em mãos os documentos pessoais, RG, CPF e comprovante de residência no próprio nome – precisam ser moradores da cidade de São Paulo, necessariamente.

A vacinação é gratuita, mas estará vinculada à realização do Registro Geral Animal (RGA), inclusive para aqueles animais já registrados em outra ocasião. A taxa pública referente ao registro é de R$ 4,50 e inclui a implantação do microchip.

Antes de levar o animal ao mutirão, é preciso procurar uma das Suvis, até amanhã (26/9), para pegar a guia de arrecadação a ser paga em qualquer agência bancária. No dia 27, já com o pagamento efetuado, o proprietário poderá levar seu animal para receber a vacina, fazer a implantação do microchip e a emissão do RGA. No CCZ, todos os serviços podem ser realizados no mesmo dia.

RGA

O Registro Geral Animal é necessário para a identificação dos cães e gatos, auxiliando na localização dos que eventualmente se percam. Ao efetuar o RGA, os dados do animal e de seu proprietário passam a compor um banco de informações, com as quais o CCZ pode contatar os donos de cães e gatos localizados nas ruas da cidade.

A plaqueta de identificação é fornecida no ato do registro e deve estar permanentemente afixada à coleira do animal. Além dela, a implantação de um microchip sob a pele permite a identificação do melhor amigo caso a plaqueta não esteja presente. O RGA é exigido por lei, desde 2001, para cães e gatos do Município de São Paulo.

Serviço

Evento: Semana de mutirão de identificação, registro e vacinação de cães e gatos da cidade de São Paulo

Período: até 29 de setembro de 2012

Horários: das 9 às 17 horas

Locais: CCZ e 6 Suvis (endereços no site www.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/saude)

Mais informações: (11) 3397-8900