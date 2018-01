Se existe uma brincadeira que a maioria dos cães gosta é buscar algo. Se for uma bolinha, a brincadeira fica ainda mais divertida. Que tal unir isso a uma causa tão importante e nobre quanto à adoção de animais, associando a um dos mais reconhecidos eventos de tênis do país?

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER

Essa foi uma iniciativa pensada pela empresa especialista em alimentos para cães e gatos PremieR pet, que levou um time de cães gandulas (CãoDulas) muito especiais para se divertir durante o Brasil Open de Tênis 2016.

O torneio acontece de 22 a 28 de fevereiro, no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, com participação de alguns dos melhores tenistas do mundo, como Fabio Fognini e Thomaz Bellucci. As estrelas das quadras vão dividir a atenção do público com Frida, Costela, Mel e Isabelle, cães que adoram correr atrás de bolinhas e vão brincar apanhando aquelas que saírem da quadra.

“Nosso objetivo ao levar os CãoDulas às quadras é mostrar que os cães que aguardam por um lar em ONGs só precisam de afeto, cuidado e nutrição de alta qualidade. Não importa a origem ou idade, quando amados e alimentados corretamente podem ser maravilhosos companheiros para o homem, brincar, aprender coisas novas e realizar grandes feitos. Esta é mais uma iniciativa para apoiar a causa da adoção”, afirma Madalena Spinazzola, diretora de marketing corporativo e planejamento estratégico da PremieR pet.

Os cães participantes são da Associação Bem Estar Animal Amigos da Célia (Abeac), uma ONG legalmente estabelecida que atua no amparo e na proteção a animais abandonados. Todos os pets participantes estarão disponíveis para adoção.

Atualmente, a Abeac conta com 257 canis, divididos em alas, por critérios como porte, temperamento e idade. Para manter a estrutura funcionando, um time de funcionários trabalha diariamente para cuidar e dar carinho a cerca de 1 mil cães.

“Esperamos que esta ação nos ajude a conquistar adotantes e escrever uma nova história para esses animais”, afirma Marli Scaramella, presidente da ABEAC.

Confira a Programação dos CãoDulas no Brasil Open de Tênis

25.02.16 – quinta-feira – no Kid´s Day, das 9h às 10h

25.02.16 – quinta-feira – às 17h, durante bate-bola de aquecimento do jogo das 18h30

28.02.16 – domingo – na cerimônia de premiação, por volta das 17h30

Serviço:

Brasil Open de Tênis

Data: 22 a 28 de fevereiro de 2016

Local: Esporte Clube Pinheiros

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.484 – Jardim Europa, São Paulo/SP

Mais informações sobre o Brasil Open de Tênis: www.brasilopen.com.br

