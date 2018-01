A cidade de São Paulo poderá ter serviço público de ambulância e ônibus equipados como verdadeiras clínicas veterinárias para serem utilizados como unidades móveis de atendimentos emergenciais de animais. A proposta é do vereador Nelo Rodolfo, que apresentou na Câmara Municipal de São Paulo, no começo deste mês, o Projeto de Lei n.º 477/2013.

Vereador Nelo (à direita) com representantes da Medicina Veterinária – Crédito: Divulgação

O projeto prevê a criação do Serviço de Atendimento Médico Móvel de Urgência Veterinário (Samuv) – inspirado no tradicional atendimento de urgência humana, o Samu – e tem a finalidade de fazer castrações, vermifugações, vacinações, primeiros socorros, exames, além de um programa de conscientização, com informações sobre a guarda responsável e o bem-estar animal. “Quase toda residência tem um cachorro. Seria uma forma mais digna de atender os animais”, diz Nelo Rodolfo.

Segundo o vereador, São Paulo tem cerca de 2 milhões de cães abandonados nas ruas e a ideia é atender as cinco regiões da capital. “Considerando-se os bairros, a campanha permanente priorizará as áreas onde for constatado maior número de animais e dando prioridade para áreas carentes.” Casos graves seriam encaminhados ao Hospital Veterinário da Universidade de São Paulo (USP).

A estimativa é que cada ônibus, já equipado, deverá custar de R$ 300 mil a R$ 400 mil. Além disso, cada unidade móvel contará com uma ambulância que buscará os animais na região, o que custará mais R$ 150 mil por veículo. No total, o investimento poderá chegar a aproximadamente R$ 2,8 milhões.

Para dar início ao projeto, o vereador pretende indicar as emendas a que tem direito, na votação do orçamento – hoje, a cota é de R$ 2 milhões. O projeto tem o apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo e do Hospital Veterinário da USP, que fará a gestão do primeiro SAMUV, com os estudantes e residentes.

No projeto também ficou aberta a possibilidade de ingresso de empresas privadas com interesse de patrocinar com vacinas, vermífugos, instrumentos cirúrgicos, entre outros benefícios que venham a desonerar o incentivo da Prefeitura de São Paulo.

