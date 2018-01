O rottweiler que foi arrastado em Piracicaba na semana passada pelo mecânico Claudio César Messias (o dono do animal) teve a pata direita dianteira amputada na tarde de ontem. Segundo o médico veterinário Armando Frasson, responsável pelo tratamento do animal, uma nova cirurgia foi realizada para remover o membro porque havia indícios de que a circulação de sangue no local estava comprometida e poderia evoluir para uma infecção maior, colocando em risco a vida do cão.

“O membro ficou frio e demonstrava sinais de perda de circulação. O Lobo ainda apresenta um quadro infeccioso, mas acreditamos que removendo o membro, que foi drasticamente lesado, controlaremos a infecção com antibióticos. O quadro clínico é muito bom”, explica Frasson. Ele ficará internado até segunda-feira e depois será encaminhado para a ONG Vira Lata Vira Vida.

O que piorou mesmo foi a situação do acusado. Ontem e hoje, dois jovens que testemunharam o cão sendo arrastado foram ouvidos pelo delegado do 2º DP, Wilson Sabino da Silva. Os depoimentos deles contradizem o do motorista em alguns pontos.

Segundo o delegado, no relato do mecânico ele havia informado que só soube que o cão estava sendo arrastado quando um motoqueiro parou ao seu lado e o avisou. Assim que viu o que tinha ocorrido, ele teria desamarrado o animal e, por ter entrado em choque, ido embora.

As testemunhas, no entanto, disseram que apenas eles estavam no local conversando e que a caminhonete passou com um som em volume alto, mas ouviram o ganido do cachorro. Em um cruzamento o motorista foi obrigado a parar e eles viram o Lobo naquela situação, pendurado. O rottweiler estava com as patas posteriores no chão, mas a cabeça inclinada porque a corda não chegava até o suporte das quatro patas.

Os jovens começaram a se dirigir para o veículo na tentativa de alertar o dono, mas ele passou pelo cruzamento, já que era favorável para ele, e foi embora. As testemunhas assoviaram, correram atrás, gritaram, mas o motorista não os ouvia. Depois de quase dois quarteirões ele parou e deu uma pequena ré. Foi quando eles conseguiram avisar que o cão estava pendurado no veículo.

Eles também disseram que não havia mais ninguém na rua, nenhum motoqueiro, como alegou o motorista. Quando o mecânico viu aquela situação, tirou a coleira do cão – a corda estava com uma das extremidades presa na caçamba da caminhonete e a outra na coleira – e os jovens declararam que ele teria dito: “Bom, então, agora vou acabar de matar”.

“Os meninos disseram que o motorista tirou a coleira e o Lobo caiu próximo à roda traseira e que eles não o deixaram sacrificar o animal. Claudio teria jogado a corda na caçamba e ido embora”, relata o delegado. Os jovens acudiram o cão, deram-lhe água e ligaram para a PM.

As testemunhas afirmam não ter percebido nenhum estado de choque e nervosismo no dono, ao contrário, Claudio César Messias não se dispôs a tentar salvar o animal. Além disso, um dos jovens também afirmou que ele apresentou sinais de que havia consumido bebida alcoólica.

Falta ouvir o PM que esteve no local, mas o caso deve ser encaminhado à Justiça na próxima segunda-feira. Parte do expediente também será encaminhada para a Procuradoria do município, já que existe uma lei que prevê sanções, como multa, para quem leva animais nessas condições.