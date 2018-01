A Biosphera, empresa especializada em desenvolvimento de aplicativos 3D, criou programas que prometem reduzir a utilização de bichos como cobaias em salas de aulas. Ela é a única brasileira especializada em fazer programas de anatomia em 3D de animais, em português, que permite realizar uma dissecção virtual do cão e do rato, que geralmente são usados em atividades de ensino e pesquisa.

“Graças à interação que o programa permite, é possível ver os órgãos em 3D separados ou observar sua relação com os demais sistemas. A vantagem também está na possibilidade de visualização de partes que nem sempre são fáceis de identificar em uma dissecção”, explica Victor Skrabe, biólogo e sócio-diretor da Biosphera.

Na solução é possível rotacionar o animal e visualizar todos os sistemas, em camadas, com diferentes combinações. O programa também permite verificar os nomes, formas e posicionamento das estruturas. Entre as possibilidades, o usuário pode isolar a musculatura do esqueleto, sistema nervoso, reprodutor e respiratório, entre outros, com poucos cliques do mouse. As imagens podem ser vistas de diferentes ângulos e graus de aproximação, com ótima resolução. Um recurso importante para ajudar os veterinários a explicarem sintomas e tratamentos aos donos, assim como uma ótima fonte de estudo para os alunos de medicina veterinária em seu aprendizado.

Para Roselaine Ponso, professora de anatomia da Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, o software é uma alternativa à utilização de corpos. “Ao receber o link do site de uma colega, adquiri o software e fiquei muito satisfeita. Verifiquei que ele é extremamente útil, após uma aula que dei sobre sistema circulatório. Usei como material adicional e os alunos gostaram bastante.”

Em pouco mais de três anos, a Biosphera já comercializou mais de mil softwares de anatomia, vendidos também para outros países, como EUA (o segundo maior comprador), Reino Unido, Alemanha, Coreia do Sul e Rússia.

Segundo Anne Cholette, do College Boreal, da cidade de Sudbury, no Canadá, o software de Anatomia Canina 3D, comprado pela instituição, será usado para ensinar em sala de aula os detalhes do corpo do cão. “Adquirimos o programa para usá-lo em demonstrações nas aulas do Veterinary Technician Program, a partir de setembro.”

Para Victor Skrabe, o sucesso está ligado ao compromisso com a qualidade, profissionalismo e o cuidado com os detalhes. “Temos médicos, veterinários, enfermeiros, professores e estudantes entre os nossos clientes. É um público exigente e que precisa do programa para demonstrar aos pacientes partes do corpo, dar aula e estudar. Por isso, temos o compromisso de nos aprimorar cada vez mais para oferecer um produto de qualidade.”

Para ter uma pequena ideia da complexidade no desenvolvimento desses programas tridimensionais, do início do projeto até o lançamento do software de anatomia canina, por exemplo, foram cerca de 20 meses de trabalho intenso, incluindo pesquisa, modelagem e programação. Só o cão tem mais de 300 ossos e o esqueleto é apenas a base da criação. “Porém, não podemos considerar que os desenvolvimentos dos softwares estejam completamente concluídos. Continuamos a trabalhar neles mesmo depois de serem colocados à venda, enviando atualizações com mais estruturas e correções a cada três ou quatro meses, sem custos adicionais”, explica Estela Yuka Yamamoto, veterinária e sócia-diretora da Biosphera.

Outro atrativo do software é o preço, que é baixo em relação ao custo de livros de anatomia – quase metade do valor. O software Introdução à Anatomia Humana 3D custa R$ 97, Anatomia Canina 3D é comercializado por R$ 96 e o de Anatomia Simplificada de Rato em 3D, apenas R$ 39. A licença de uso dá direito à instalação em dois computadores. Os softwares são compatíveis com o Windows XP, Vista, Windows 7 e 8, além do Mac OSX.

