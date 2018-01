A Petplan, seguro de saúde animal, e a Premier Pet, especialista em nutrição de cães, se uniram para realizar o concurso cultural “Meu cão merece um ano de plano de saúde”.

A ideia é escolher as duas frases mais criativas enviadas pelo Facebook, na fan page da Premier Pet, que demonstrem o carinho e o cuidado do proprietário pelo seu melhor amigo. Elas devem conter, obrigatoriamente, as palavras Premier Pet, saúde e Petplan.

O prazo para concorrer é até 4 de novembro e a divulgação do resultado será feita no dia 6/11. O concurso é exclusivo para quem tem cães.

Os dois ganhadores terão direito a um ano de assistência veterinária da Petplan, que possui cobertura nacional e abrange consultas, procedimentos ambulatoriais, algumas vacinas e atendimentos de urgência, além de internações, exames e cirurgias.

Para participar e verificar o regulamento completo da promoção, basta acessar o perfil da Premier Pet no Facebook (www.facebook.com/premierpet).

Para conferir a área de cobertura da Petplan, acesse a página da marca no site www.petplan.com.br/AreaDeCobertura.aspx.

