A folia vem aí e os pets não podem ficar de fora. Quem está em São Paulo poderá curtir com o seu melhor amigo o Carnaval em dois eventos exclusivos para os animais de estimação, com direito a fantasia, desfile e concurso.

O pet shop Bem Estar Santa Inês, do Grupo Santa Inês, promoverá no dia 30 de janeiro (sábado), das 10h às 16h, o concurso “Carnaval Pet Fantasia”. O encontro será realizado na loja localizada em frente ao hospital veterinário, na Zona Norte. Durante este dia, clientes e visitantes podem tirar um retrato do seu melhor amigo em traje de carnaval, gratuitamente, para guardar como recordação e compartilhar com a sua família e amigos.

As fantasias serão emprestadas pelo pet shop e pela fabricante de moda para animais Bloomer Fashion para que sejam feitas as fotos dos bichinhos em alto estilo. A recordação do melhor amigo será publicada na fan page do Hospital Veterinário Santa Inês no Facebook . A imagem do pet fantasiado com a moldura da promoção que tiver mais curtidas até o dia 5 de fevereiro, às 15h, ganhará um vale-compra de R$100 para ser utilizado na loja Bem Estar Animal. Serão contabilizadas apenas as curtidas das fotos da fan page oficial do hospital. Além do vale-compra, todos os participantes concorrem ao sorteio de uma semijoia da loja Anna Acessórios, que tem uma coleção exclusiva para apaixonados por pets.

Nesse dia também serão comercializados kits exclusivos para quem deseja ajudar os pets que foram abandonados. Todos os produtos dos kits serão doados à Associação Ajuda Animal, que desde 2013 administra um abrigo e cuida dignamente de mais de 200 animais que estavam nas ruas, em condições de maus-tratos, e que foram resgatados por eles.

O Shopping Pátio Higienópolis abriu hoje as inscrições para o seu tradicional CãoCurso de Carnaval. Serão inscritos 50 cachorros, no total, e podem participar cães de todas as raças e tamanhos, exceto animais classificados como “de guarda” (raças pitbull, pastor alemão, doberman, rottweiler e bull terrier). Os cães serão inscritos por ordem de chegada e concorrem a prêmios nos quesitos Fantasia, Originalidade e Simpatia.

Dana a Bailarina

Em 2015, a yorkshire Pink Parra, o chihuahua Lucas Lean e o Golden Retriever João venceram em “Fantasia”; o chow-chow Chow Chow, a poodle Perlla e a poodle toy Vivi ficaram com os prêmios em Originalidade; e a poodle gigante Christina Pior, a maltês Bela e a pinsher Daphyne venceram em Simpatia.

As inscrições devem ser feitas no Concierge do Patio Higienópolis (Piso Higienópolis), de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos e feriados, das 14h às 19h30. Assim que completado o número de 50 cachorros, as inscrições se encerram automaticamente. No sábado, 13, somente desfilam os cães previamente inscritos, sendo obrigatório o uso de coleira – esta e outras informações fazem parte do regulamento, que estará disponível no local de inscrição.

SERVIÇO:

Concurso “Carnaval Pet Fantasia”

Local: Loja Bem Estar Animal Santa Inês

Endereço: Av. Santa Inês, 1.346 – Mandaqui

Data: Sábado – 30/01/2016

Horário: das 10h às 16h

CãoCurso de Carnaval 2016

Local: Shopping Pátio Higienópolis – R. Dr. Veiga Filho, 133 – Higienópolis

Inscrições: no Concierge do Patio Higienópolis (Piso Higienópolis), de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos e feriados, das 14h às 19h30

Desfile: dia 13/2 (apenas os inscritos – limite de 50 inscrições)

Programação Canina Completa – Para 2016, o Shopping Pátio Higienópolis organiza, de 11 a 17 de fevereiro, uma programação canina completa, que inclui também palestras, demonstração de adestramento comportamental, exposição de fotos e vídeos, além de desfile especial de cães disponíveis para adoção, pela ONG Ampara Animal.

