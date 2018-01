Hospital, farmácia, bar, mercado, salão de beleza… Sim, uma metrópole inteirinha dedicada aos nossos melhores amigos animais. Estamos falando da segunda edição da ação do Shopping Center Norte, que pretende reunir tutores e seus animais em um grande encontro, que este ano será realizada nos dias 8 e 9 de abril, na alameda de serviços e na praça de eventos do empreendimento. No ano passado, o evento, que tem entrada gratuita, reuniu cerca de 10 mil visitantes.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER

Para este ano, a “cidade” contará com mais de 15 atividades em sua programação, assim como opções de alimentos orgânicos, cervejas e vinhos para pets, orientações sobre o uso correto de medicações e prevenção de doenças, além da adoção de cães e gatos.

“Tivemos ótimos retornos dos nossos clientes sobre a primeira edição da Petópolis. Desta vez, a programação está ainda mais completa e traremos novidades voltadas à prestação de serviços focados na saúde do animal, bem como entretenimento e alimentação variada como comidas e bebidas especiais. Este é um evento que promove a convivência entre pets e o público, além de apoiar a inclusão de mascotes nas programações de entretenimento das famílias”, explica a gerente de marketing do Center Norte, Carla Sabato.

O encontro também apresenta equipes do projeto Cão Cidadão, do zootecnista Alexandre Rossi (Dr. Pet), que oferecem dicas de adestramento e comportamento animal no “Cãolégio”.

Para os visitantes que pretendem adotar o primeiro mascote ou ampliar a família, o Evento de Adoção, em parceria com Instituto Luisa Mell, será realizado em 8 de abril, das 11h às 18h, com 40 cães e 15 gatos.

O Grupo Estrelas Animais, especializado em treinamento de pets, irá apresentar truques, brincadeiras e demonstração de celebridades caninas como o beagle Pipoca e o jack russel Plat Jimmy. As atrações acontecem nos dois dias de evento, às 15h, na alameda de serviços do shopping.

E, para tornar a experiência ainda mais divertida, os pets poderão realçar o visual no salão “Ka-Soho”, com opções de escova e enfeites.

Guia das atrações

Área externa:

Pet Pub: opções de cervejas sem álcool nos sabores carne e frango, além de vinhos e petiscos.

opções de cervejas sem álcool nos sabores carne e frango, além de vinhos e petiscos. Pet Natureba: um espaço com alimentos orgânicos especialmente para animais de estimação.

um espaço com alimentos orgânicos especialmente para animais de estimação. Cãolégio : dicas de adestramento, socialização e comportamento animal realizada pela empresa Cão Cidadão do zootecnista Alexandre Rossi.

: dicas de adestramento, socialização e comportamento animal realizada pela empresa Cão Cidadão do zootecnista Alexandre Rossi. Boutique: venda de roupas

venda de roupas Imobiliária: vendas de casinhas para pets

vendas de casinhas para pets Hospital: especialistas do Hospital Veterinário Santa Inês oferecem dicas de prevenção de doenças.

Farmácia: profissionais da farmácia veterinária de manipulação, Vida Animal, dará dicas de conscientização sobre o uso adequado de medicamentos, como medicar e os riscos da medicação não orientada.

Evento de Adoção: em parceria com o Instituto Luisa Mell, acontecerá em 8 de abril, das 10h às 18h, a adoção de cães e gatos.

Galeria de arte: espaço para exposição e vendas de quadros, com a participação do projeto Do Cinza à Cor, que levará pinturas da mostra, de mesmo nome, que demonstra a relação dos moradores de rua, carroceiros e seus animais. Parte das vendas será revertida para ONGs.

Pintura: Marcos Farrell

Poupa Pet Center Norte : certidão emitida pela República Nacional dos Pet. Documento fica disponível na mesma hora.

: certidão emitida pela República Nacional dos Pet. Documento fica disponível na mesma hora. Pet-Sórios: estande destinado para a venda de acessórios para seu pet.

Empório: venda de petiscos para cachorro

Pet Fit: playground com piscina de bolinha, boliche, salto e túnel

Apresentação dos cães celebridades: Grupo Estrelas Animais, especializado em treinamento de pets, irá apresentar truques, brincadeiras e a demonstração dos bastidores de filmagens de celebridades caninas como o beagle Pipoca e o jack russel Plat Jimmy, ambos conhecidos por participarem de comerciais de grandes marcas. As atrações acontecem nos dois dias de evento, às 15h, na alameda de serviços do shopping.

Mercadinho: acessórios, brinquedos, coleiras e produtos diversos para pets.

acessórios, brinquedos, coleiras e produtos diversos para pets. Food pet: venda de produtos sustentáveis PetBamboo

Praça de Eventos

Foto Pet: sessão defotos com o dono e o pet. No local terão acessórios para fotografar. O cliente opta se prefere receber a imagem por e-mail ou Wattsapp

Salão de beleza Ka-Soho : espaço de estética para o pet com opções de penteados e laços.

: espaço de estética para o pet com opções de penteados e laços. Pintura Facial – espaço destinado à pintura facial para crianças com o tema pet.

Serviço: Petópolis – A primeira cidade pet do Brasil

Shopping Center Norte – Travessa Casalbuono, 120 – Vila Guilherme– Telefone: (11) 2224-5959

Local: Alameda de Serviços e Praça de Eventos do Shopping Center Norte

Quando: 8 e 9 de abril, das 11h às 21h.

Entrada gratuita. Parte das ações são pagas e os valores estarão disponíveis durante o evento.

Foto: Paulo Pereira

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER