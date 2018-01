O fim de ano chegou e com ele o momento mágico das festas de Natal e ano-novo. Mas é nesta época que muitos pets vão parar em hospitais veterinários com problemas gastrointestinais, por ser oferecida alimentação inadequada, e por causa de acidentes e fugas, principalmente causados pelos barulhos dos fogos de artifício.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER

Segundo o diretor clínico do Hospital Veterinário Santa Inês, Eduardo Pacheco, o número de atendimentos no hospital chega aumentar 30% neste mês. “Muitos donos querem agradar o melhor amigo e acabam dando alimentação imprópria durante as ceias. É importante lembrar que muitos alimentos que não fazem mal para nós são tóxicos ou podem causar irritação gástrica em animais, como chocolate, uva-passa, alho e cebola”, explica. Para o especialista, o ideal é dar ao pet produtos desenvolvidos para eles.

Existem comidas e petiscos especiais para cães e gatos, caso o dono queira fazer um agrado nesta data especial. É possível achar de tudo, como panetone, guloseimas sem adição de açúcar e pratos requintados, como os da La Pet Cuisine. A empresa, que tem como sócias uma veterinária e uma chef de cozinha, vende alimentos finos congelados para cães. No cardápio é possível encontrar as refeições Franguinho da Fazenda, Cordeiro com Grão de Bico e Caçarola de Carne e Grãos. Os valores variam de acordo com o prato e a quantidade, com opções de R$ 14,90 a R$ 27,90. Pelo site é possível fazer o pedido, mas atende apenas em São Paulo.

Contudo, é importante saber que mesmo esses produtos devem ser oferecidos de forma moderada. Além disso, se o animal já apresenta alguma sensibilidade à mudança de ração, tem alguma doença ou é alérgico, a ceia diferenciada deve ser evitada.

No período de festas outro problema são os fogos de artifício e os gritos. Esses barulhos costumam causar pânico nos animais que sofrem com a hipersensibilidade do sistema auditivo (sua capacidade auditiva é quatro vezes maior que a nossa).

Segundo Mário Marcondes, diretor do Hospital Veterinário Sena Madureira, nessas situações o coração do animal dispara e é natural que ele tente se esconder. Quando encontra um local seguro permanece lá sem comer, beber ou sair para fazer suas necessidades. “Animais cardíacos podem ter complicações no quadro da doença. Nos epiléticos as situações de estresse podem ocasionar convulsões”, explica.

As fugas e acidentes também são comuns e colocam os pets em risco. A maioria dos acidentes é relacionada a quedas e atropelamentos em decorrência das fugas. Por isso, é importante manter o animal num local isolado do barulho, porém adequadamente ventilado e preparado para que possa se sentir seguro.

Em alguns casos se pode utilizar algodão parafinado no conduto auditivo do animal para proteção e diminuição do incômodo. Em casos extremos, talvez seja necessário medicar o melhor amigo com calmantes, mas apenas sob prescrição do veterinário.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER