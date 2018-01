Neste sábado (10/11), o Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo (CCZ-SP) fará mais uma “Ação Animal” para quem deseja adotar um bicho de estimação. Serão cerca de 400 cães e 100 gatos prontos para encontrar quem os adote e queira compartilhar um lar e histórias dignas dos super-heróis.

Aliás, esse é o tema da campanha, “Meu animal, meu herói”. A ideia é homenagear os animais de estimação, considerados por muitos heróis na vida real. Isso graças às suas atuações na vigilância das residências, auxiliando os que têm necessidades especiais, participando de terapias assistidas ou, simplesmente, como bons companheiros.

Durante o evento, os visitantes poderão falar das histórias e conhecer casos de superação, como o da cadelinha Mel, que, adotada, ajudou sua nova proprietária na luta contra a depressão.

Além de aproximar os animais de potenciais adotantes, conscientes da guarda responsável, o CCZ promove a Ação Animal 2012 para prestar serviços à população e seus animais de estimação.

Benefícios

Durante o evento, os donos de animais de estimação terão a oportunidade de receber orientação sobre a prevenção de várias doenças, próprias das espécies canina e felina, transmitidas ao homem (zoonoses) e como evitar parasitas.

Também serão oferecidos os serviços de Registro Geral Animal (RGA), microchipagem e vacinação contra a raiva. Os participantes terão a oportunidade de conhecer melhor o Programa de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos e obter informações sobre a importância e os benefícios da castração – lembrando que todos os animais para adoção no CCZ já estão esterilizados.

A taxa municipal referente à adoção é de R$ 16,20 e o RGA é emitido na hora. Os novos proprietários ainda receberão informações sobre guarda responsável e demais orientações, que serão fornecidas pelos funcionários do CCZ.

Para efetuar o RGA, o proprietário deve residir no município de São Paulo e apresentar a mesma documentação solicitada para adoção. A taxa do registro é de R$ 4,50 e a implantação do microchip está incluída nesse valor. A castração gratuita é oferecida somente para animais do município de São Paulo.

Os interessados em adotar devem levar coleira e guia para os cães e caixa de transporte para os gatos, além de documentos pessoais como CPF, RG e comprovante de residência atualizado.

Atrações

Adestramento interativo

Os donos dos cães adotados no dia da festa poderão receber orientações de comandos básicos de adestramento, com a presença de Alexandre Rossi e sua equipe. Quem preferir poderá adotar um dos 20 cães já adestrados do CCZ.

Apresentação de cães da GCM

Os cães policiais da Guarda Civil Metropolitana (GCM), outros heróis da sociedade, farão uma animada demonstração com seus condutores.

Desfile

Haverá também um desfile de cães caracterizados com trajes de super-heróis.

Crianças

Para aqueles que levarem seus filhos, um espaço especial para aprenderem, brincando, a cuidar de um animal de estimação e conhecer mais sobre outros bichos que vivem na cidade, como insetos, aranhas, escorpiões, morcegos e carrapatos.

Serviço

Evento: “Ação Animal 2012 – Meu animal, Meu herói”

Data: 10 de novembro de 2012 (sábado)

Horário: das 10 às 16 horas

Local: Centro de Controle de Zoonoses

Endereço: Rua Santa Eulália, 86, Santana (próximo ao Campo de Marte e à Estação Carandiru do metrô)

Pagamento das taxas públicas: somente em dinheiro

Informações: (11) 3397-8900