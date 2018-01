Empresas especializadas em saúde, higiene e alimentação para pets levam para o mercado produtos para auxiliar na manutenção da higiene bucal.

A Mars, empresa americana detentora da marca Pedigree, acabou de lançar um produto chamado Pedigree DentaStix que, segundo o fabricante, promete reduzir em até 80% a formação de tártaro bucal se consumido diariamente.

No estudo realizado para testar a eficiência do produto foi comparada, em 28 dias, a saúde oral de 60 cães, divididos em dois grupos: um recebeu alimentação seca mais um DentaStix por dia (quantidade adequada para não alterar o peso dos cães); o outro, apenas alimentação seca regular. No primeiro grupo o estudo apontou que houve a redução de até 80% na formação do tártaro.

Segundo o fabricante, a eficácia do produto se apoia em dois elementos: a textura especialmente formulada em “X” (para promover a ação mecânica por mais tempo e manter o fluxo de saliva) e a composição com ingredientes ativos (tripolifosfato de sódio e sulfato de zinco). Essas substâncias, ao entrar em contato com a saliva, ajudam a impedir que o tártaro se acumule nos dentes, contribuindo para diminuir a placa bacteriana.

É importante entender que produtos mastigáveis para higiene oral são complementos às escovações. No caso do Pedigree DentaStix, por exemplo, o uso é preventivo, profilático. Ele evita a formação do tártaro, não tratando o que já está formado – nessa situação só o veterinário especialista pode fazer a remoção.

A Mars, que também é detentora da marca Whiskas, tem um produto direcionado para a saúde oral de gatos em países da Europa, como o Reino Unido. Porém, segundo Oduvaldo Viana, gerente de Categoria Dogcare, a decisão de trazer para o Brasil um produto focado na saúde oral dos cães é “pelo fato de o mercado desse tipo de pet ser mais desenvolvido em nosso país, o que não impede que, futuramente, seja trazida a tecnologia para gatos também”.

A empresa francesa Virbac também tem quatro produtos em seu Programa de Saúde Odontológica, que prometem dar uma mão para quem deseja fazer a higiene bucal do cão e do gato.

A pasta Enzimática CET, por exemplo, pode ser utilizada nas duas espécies e previne a formação da placa bacteriana, do tártaro e de demais doenças periodontais. Em contato com a boca do animal, o complexo enzimático reage com substratos presentes no produto. Essa substância, naturalmente encontrada na saliva dos animais, inibe o crescimento das bactérias formadoras de placa e neutraliza o ácido por elas produzido. A pasta é palatável, sabor de frango, o que facilita a utilização.

A solução oral Aquadent foi desenvolvida especialmente para facilitar a higiene oral diária dos animais, principalmente de gatos, arredios à escovação. O produto é misturado na água consumida normalmente por eles. A solução é refrescante, palatável e controla a formação das placas bacterianas.

As tiras mastigáveis CET Chews também fazem parte dos produtos feitos especialmente para cães. É composto de couro mastigável, com exclusivo sistema enzimático. Indicadas para os dias que não se faz a escovação do animal, sua textura permite a remoção mecânica da placa bacteriana, do cálculo dentário, além de evitar o mau hálito.

O CET Veggie Dent é um snack 100% vegetal (composto por soja, milho e arroz) para cães. Seu exclusivo formato em “Z” foi especialmente desenvolvido para facilitar a preensão e melhorar a adaptação na boca, permitindo uma ação mecânica de limpeza durante a mastigação.