Neste sábado (29/9), protetores e apoiadores dos direitos dos bichos terão a oportunidade de participar da “2ª Marcha pelos Animais”. Será uma caminhada organizada por ONGs, na tentativa de sensibilizar e conscientizar a população sobre os cuidados e os direitos dos animais, além de comemorar os avanços conquistados nessa área.

A primeira manifestação ocorreu no ano passado (24/09/2011) e foi organizada por meio das redes sociais. Contou com a participação de 150 pessoas, que caminharam pelas ruas históricas do centro de São Paulo.

Com o slogan “Você tem o direito de não gostar de animais, mas tem o dever de respeitá-los”, a expectativa deste ano é de que 300 pessoas participem do ato, principalmente porque vários artistas vestiram a camisa de apoio à caminhada. A marcha se iniciará às 9 horas, saindo da Praça da República rumo ao Largo S. Francisco.

Tonico Pereira também vestiu a camisa da 2ª Marcha - Crédito: Divulgação

Segundo Antonia de Fátima Pessoa, uma das idealizadoras do encontro, assim como no ano passado, o encontro servirá para divulgar dados importantes sobre cuidados com os bichos e demonstrar reconhecimento pelo dia dedicado a eles. “Queríamos festejar a participação das pessoas nessa semana de abertura de comemoração do Dia dos Animais. Quem sabe conseguiremos que um dia se torne um megaevento, como o da Parada Gay, no qual trios elétricos e ONGs desfilam.”

Para Thaty Mitunobu, que também faz parte da organização, a ideia é convocar as ONGs para participarem dessa iniciativa com seus cartazes e materiais de forma educativa. “Queremos que a caminhada seja algo agradável e preferimos que os cartazes sejam direcionados a trazer informações que sirvam de apoio, nada de imagens fortes. É para ser uma marcha para sensibilizar e ensinar os pontos importantes para a relação entre o pet e o dono, de saúde e bem-estar do animal. Tudo de forma tranquila.”

Para os organizadores, esse também será um momento de comemoração, já que cresce a conscientização da sociedade brasileira em relação às atitudes positivas em favor dos animais. Para eles, a causa vem contando com o apoio de setores do mundo acadêmico, artístico e cultural e começa a haver debates jurídicos, filosóficos, éticos e morais.

Serviço:

2.ª Marcha pelos Animais

Dia: Sábado, 29 de setembro 2012

Local: Praça da República, São Paulo-SP.

Concentração ao lado do Coreto às 9h00

Saída para a caminhada às 10h00

Mais informações pelo e-mail marchapelosanimais@bol.com.br ou tmitunobu@gmail.com

Também vestiram a camisa:

Leo Lins - Crédito: Divulgação

Murilo Couto – Crédito: Divulgação

Neguinho da Beija-Flor – Crédito: Divulgação

Danielle França - Crédito: Divulgação

Lola Melnick - Crédito: Divulgação