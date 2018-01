Quem é gateiro não pode perder a oportunidade de ver de perto mais de 320 gatos no maior evento de felinos da América Latina, que será realizado no sábado (15/8), no Club Homs, na Av. Paulista, 735, em São Paulo.

O encontro é organizado pelo Clube Brasileiro do Gato (CBG), em parceria com a PremieR pet, e pretende reunir nesta edição 24 diferentes raças de bichanos, inclusive uma inédita no Brasil, a Kurilean Bobtail Longhair. No evento também terá a participação do indispensável sem raça definida, popularmente conhecido como vira-lata.

Este será o terceiro dos quatro encontros que acontecerão em São Paulo até o final do ano. A entrada é gratuita, mas pede-se aos visitantes que levem uma lata de leite em pó, que será destinada para a Casa Hope. A mesma quantidade arrecadada será doada em alimentos para gatos pela PremieR pet às ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos, que resgatam animais das ruas e encaminham para adoção.

“É uma grande satisfação realizar esta ação solidária, que já destinou mais de 1,2 toneladas de leite em pó e alimentos para gatos às instituições beneficiadas. Queremos continuar unindo esforços e contar com participação dos gateiros para ajudar crianças e animais”, afirma Madalena Spinazzola, responsável pelo planejamento estratégico e marketing corporativo da PremieR pet.

Novidades

Além das raças que despertam a curiosidade do público, tais como o gato gigante (Maine Coon), o gato sem pelo (Sphynx), o gato da Alice no País das Maravilhas (British Shorthair), o tigrado (Bengal) e tantos outros que poderão ser vistos de perto, o evento vai receber uma raça inédita no Brasil: Kurilean Bobtail Longhair.

“Só existe um gato desta raça em nosso país, que foi trazido da Suécia, e estará no evento. É um felino de aparência doce, temperamento amigável e tem como principal característica a ausência de cauda”, explica Gerson Alves, presidente do CBG – Clube Brasileiro do Gato.

Outra participação de destaque é um gato da raça American Shorthair (pelo curto americano), que virá de Porto Alegre especialmente para o evento. O bichano tem aparência bela, olhos grandes e amendoados e porte médio. “É uma raça bastante utilizada em propagandas de TV e que faz parte do imaginário popular”, explica Alves.

O presidente do CBG ressalta ainda que o evento é oportunidade para quem tem ou deseja ter um gato como animal de companhia aprender um pouco mais sobre as diferenças entre as raças e os cuidados necessários. “Os criadores acumulam anos de experiência e são ótima fonte de informação. Podem tirar dúvidas sobre aspectos estéticos, temperamento e perfil comportamental dos felinos”, diz. Esclarecimentos sobre a posse responsável e mensagens que visam disseminar o amor pelos felinos vão impactar o público em diversos momentos.

Padrões da raça

Enquanto os visitantes aprendem mais sobre os bichanos, mais de 100 criadores irão se agitar com uma competição de alto nível. Seis juízes internacionais vindos da Bélgica, Suécia, Finlândia, Itália, França e Argentina irão avaliar todos os gatos participantes, de acordo com categorias que consideram raça, faixa etária e se baseiam nos critérios da Federação Internacional Felina (FIFe – Fédération Internationale Féline), uma das principais associações sem fins lucrativos da gatofilia em todo o mundo. No final, serão eleitos os melhores exemplares e um best over all. Os campeões acumulam pontos para suas posições no ranking nacional.

“Desta vez receberemos ainda um aluno-juiz vindo da Noruega. Ele escolheu nosso evento no Brasil para fazer sua prova final como especialista, pois ficou muito bem impressionado com a organização e qualidade dos gatos participantes. Trata-se de um importante reconhecimento internacional, que coloca a gatofilia brasileira tecnicamente lado a lado com os melhores eventos da Europa”, conclui o presidente do CBG.

Sobre o Kurilian Bobtail Shorthair

Felino natural e nativa das ilhas Kurils, pertencentes a Rússia e Japão. Tem como principal característica a cauda em pompom, o que o que fez ser considerado uma criatura dos contos de fadas, uma vez que se parece com um gato quando visto de frente e um coelho quando visto de traz. É um gato de porte grande, com aparência selvagem, forte, musculoso e robusto. Trata-se de um excelente caçador e nadador, muito inteligente, facilmente treinável e gentil. É um gato que gosta de companhia e bastante sociável. O Kurilian Bobtail foi reconhecido como raça pela FIFe – Fédération Internationale Féline em 2002. Fonte: Clube Brasileiro do Gato – CBG.

Serviço:

160ª. Evento Internacional do Clube Brasileiro do Gato

Data: 15 de agosto de 2015

Horário: das 10h às 17h

Local: Club Homs

Endereço: Avenida Paulista, 735 – São Paulo

Entrada gratuita. Ação solidária: Pede-se a doação de uma lata de leite em pó, que será destinada à Casa Hope. A mesma quantidade arrecadada será doada em alimentos para gatos para as ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos.

Há estacionamento pago no local (R$ 30 o período).

Não é permitida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento.

Mais informações: www.clubebrasileirodogato.com.br

