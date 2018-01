Depois dos humanos irem para as ruas e se divertirem durante o carnaval, é a hora dos bichanos invadirem a cidade de São Paulo. Nos dias 28 de fevereiro e 1.º de março será realizado o maior encontro de bichanos da América Latina, promovido pelo CBG – Clube Brasileiro do Gato, em parceria com a PremieR pet.

O evento será no Club Homs, na Paulista, avenida símbolo da cidade de São Paulo e que já virou endereço dos gateiros que acompanham o calendário felino. Aliás, esse será o primeiro de quatro encontros que acontecerão na capital ao longo de 2015.

Segundo Gerson Alves, presidente do CBG – Clube Brasileiro do Gato, um destaque desta edição será a maior presença de gatinhos filhotes. “Tradicionalmente, a natureza propicia maior fertilidade às gatas no início da primavera, e agora os filhotes já têm idade suficiente para estrear no campeonato. O evento fica sempre mais bonito e alegre com a participação deles”, afirma.

O encontro deverá reunir mais de 270 gatos. Entre as 24 raças com presença garantida estão: maine coon (gato gigante), persa, burmês, bengal, cornish rex, siamês, british shorthair (o gato de Alice no País das Maravilhas), ragdoll, norueguês da floresta e sphynx, o gato sem pelo que tanto desperta a curiosidade dos visitantes. Uma presença ilustre será a gatinha Mika, do grupo exóticos, recentemente eleita “O Gato do Ano de 2014” pelo CBG – Clube Brasileiro do Gato, além de outros campeões em suas categorias. O nosso querido sem raça definida (SRD ou vira-lata) também participará do evento.

Mais uma vez, a organização aproveitará esse momento para incentivar uma ação social. Os visitantes poderão ajudar as crianças da Casa Hope, instituição filantrópica que oferece apoio biopsicossocial e educacional para crianças e adolescentes portadores de câncer e transplantados de medula óssea, fígado e rins. Apesar de a entrada para o encontro de felinos ser gratuita, a PremieR pet e o CBG pedem que os visitantes levem uma lata de leite em pó, a ser doada para a Casa Hope. Os animais carentes também não serão esquecidos. A mesma quantidade arrecadada de leite será doada em alimentos para gatos pela PremieR pet às ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos, que novamente estarão presentes divulgando suas atividades de proteção e cuidados com os gatinhos.

“Lançamos esta ação em novembro passado e ficamos orgulhosos com a mobilização do público. Boa parte dos visitantes aderiu à doação voluntária e 550 Kg de leite em pó foram arrecadados em dois dias de evento. Convidamos os gateiros a nos darem as mãos novamente e fazer a diferença na vida de crianças e animais”, afirma Madalena Spinazzola, gerente de planejamento estratégico e marketing corporativo da PremieR pet.

Premiação

Enquanto os visitantes aprendem mais sobre os bichanos e se encantam com tantos exemplares, os criadores vão se agitar com uma competição internacional de alto nível. Cinco juízes vindos da Noruega, Dinamarca, Suíça, Holanda e Argentina irão avaliar os gatos inscritos em uma série de diferentes categorias, considerando raça e faixa etária. Um aluno-juiz virá da Inglaterra especialmente para conferir de perto os persas brasileiros, que já ganharam fama internacional. No final da competição, serão eleitos os melhores exemplares e um best over all de cada dia. Os campeões acumulam pontos para suas posições no ranking nacional.

Serviço:

156.ª e 157.ª Eventos Internacionais do Clube Brasileiro do Gato

Patrocínio: PremieR pet

Data: 28 de fevereiro e 1.º de março de 2015

Horário: das 10 às 17 horas

Local: Club Homs

Endereço: Avenida Paulista, 735 – São Paulo

Entrada gratuita. Pede-se a doação de uma lata de leite em pó, que será destinada à Casa Hope. A mesma quantidade arrecadada será doada em alimentos para gatos para as ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos.

Há estacionamento pago no local (R$ 25 o período).

Não é permitida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento.

Inscrições para expositores e mais informações: www.clubebrasileirodogato.com.br

