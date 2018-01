O Hospital Veterinário Santa Inês, que este ano completa 14 anos de atendimento na região da zona norte de São Paulo, oferece uma programação especial de aniversário.

Além de descontos e sorteios em sua loja, o Hospital promoverá no dia 13 de dezembro, das 9 às 17 horas, uma Feira de Adoção de Cães e Gatos, em parceria com o Projeto CEL – Casa Esperança e Liberdade para Animais Carentes. Nesse dia também, 14% do valor das vendas dos produtos dos fabricantes apoiadores do evento será revertido às ONGs Adote um Gatinho e à própria CEL.

Crédito: reprodução CEL

Para quem deseja ajudar mais os animais, a unidade Bem-Estar, que fica em frente ao Hospital e faz parte do Grupo Santa Inês, venderá kits com preços especiais para doação às ONGs, com ração, antipulga e vermífugo. Os valores variam de acordo com a quantidade de itens (de R$ 20 a R$ 100).

O Grupo Santa Inês já realizou mais de 1 milhão de atendimentos e mais de 2.500 exames de tomografia computadorizada. “Nossa equipe acredita que cuidando do bem-estar do animal, com carinho, tecnologia e ensino, salvaremos cada vez mais vidas. São 14 anos de excelência em atendimento a pacientes. Ficamos felizes em sermos considerados referência na região da zona norte e na cidade de São Paulo. Isso é o resultado de um trabalho sério e responsável”, ressalta o médico veterinário Eduardo Pacheco, diretor clínico do Hospital Veterinário Santa Inês.

SERVIÇO:

Confira a programação:

06/12 – Sábado

Turma da Bayer – Programação especial com brincadeiras, pula-pula e distribuição de brindes.

13/12 – Sábado

Feira de Adoção de Cães e Gatos em parceria com as ONGs Adote um Gatinho e Projeto CEL.

HOSPITAL VETERINÁRIO SANTA INÊS

Av. Santa Inês, 1357 – Santana

t. (11) 2265-6911

