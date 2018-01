Começa o dia e o Yuri abre a grande boca para mais uma escovação diária antes da primeira refeição. Um especialista em odontologia toma a frente para que o procedimento seja feito da maneira correta. Até aí, nenhuma novidade, se não fosse essa a boca de um hipopótamo de quase duas toneladas, a espécie de mamífero que mais mata seres humanos na África.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER

FOTOS: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Mas Yuri, com 35 anos de cativeiro, faz parte dos animais do Zoológico de Sorocaba que estão no programa de condicionamento para colaborarem com o manejo, facilitando a vida dos tratadores e trazendo grandes benefícios para os bichos.

Ele foi estimulado por uma técnica conhecida como “reforço positivo”, que é dar algo que o animal goste depois que ele faz o que os tratadores desejam.

Para os treinadores, essa é a melhor forma de estimular ao condicionamento. “Tudo na vida precisa ter um reforço positivo, uma motivação. Para o animal não é diferente. Se ele não tiver o prazer de fazer, e se não houver associações boas ao que fez, não fará aquilo que você quer”, explica Gilberto Miranda, especialista em comportamento animal.

No caso do hipopótamo, a iniciativa de condicioná-lo a colaborar com a escovação partiu de um problema de saúde. Há um ano e meio, ele começou a apresentar sinais de que tinha uma gengivite, inflamação e crescimento da gengiva, que poderia comprometer os dentes e começar a atrapalhar na sua alimentação. O animal teria de ser anestesiado para passar por uma cirurgia e sedar um animal desse porte é arriscado. “Com o condicionamento conseguimos outros benefícios além da profilaxia, como ele tolerar outros tratamentos dentários e a coleta de exames”, afirma Roberto Fecchio, veterinário que iniciou o tratamento no Zoológico de Sorocaba.

A pasta utilizada para a limpeza também é diferenciada. Foi usada a DentalGuard, creme sem flúor e sem sabão, normalmente aplicada na escovação de dentes de cães e gatos. Com o procedimento, a gengiva parou de crescer e o Yuri passou a ter uma qualidade melhor de vida, podendo se alimentar tranquilamente.

O diretor do Zoológico de Sorocaba, Rodrigo H. F. Teixeira, explica que a técnica de condicionamento foi importante para evitar estresse para o bicho e para melhorar a forma de manejo. “Existe ganhos para todos os lados envolvidos quando o treinamento é aplicado. Pense na praticidade e na economia de energia para os tratadores e os animais. Nos zoológicos de primeiro mundo, o condicionamento é usado com frequência, e os benefícios são claros.” Outros animais de Sorocaba também foram treinados a colaborar, como uma primata de 16 anos, que é diabética e se posiciona duas vezes ao dia para receber a dose de insulina.

Para Eduardo Pacheco, diretor clínico do Hospital Veterinário Santa Inês, isso também demonstra que é possível trazer mais qualidade de vida aos pets com treinamento. É o caso da importância da escovação dos dentes dos animais domésticos. O procedimento também depende apenas de condicionamento. “Fazendo a limpeza diária evitamos o principal mal que afeta a boca dos mamíferos: a doença periodontal. Em estágios avançados ela pode levar a perda dentária, dor e comprometer, por migração bacteriana, órgãos importantes, como coração, pulmão, fígado e rins.”

Apesar de a escovação dos dentes de um hipopótamo ser algo bem diferente, esse tipo de habilidade com animais em cativeiro não é exclusividade do Zoo de Sorocaba.

Quem ouve os biólogos do Zoológico de São Paulo chamar Adão e Eva imagina que dois cachorrinhos entrarão pela porta da área construída para eles dormirem. Mas o chifre e o tamanho dos bichos que passam pela entrada não deixam dúvidas: são dois rinocerontes adultos, tão bem treinados e grandes que assustam e impressionam pela obediência.

Segundo Oriel Nogali, biólogo e coordenador do Programa de Enriquecimento Comportamental Animal (Peca) do Zoológico de São Paulo, o treinamento, além de facilitar o manejo, é uma forma de enriquecimento ambiental para os bichos em cativeiro. São quase 100 animais com algum tipo de condicionamento, de ir para o local onde irão dormir até permitir realizar procedimentos e exames. “Conseguimos chegar perto e fazer tratamentos em feridas que, na natureza, seria impossível. Às vezes, são lesões pequenas, mas que provavelmente levaria o animal à morte, por ser um ponto de infecção.”

Mas cada animal tem uma resposta diferente aos treinamentos, mesmo sendo da mesma espécie. No caso dos rinocerontes, por exemplo, enquanto Adão parece ser um pouco mais teimoso para alguns comandos, Eva obedece com mais facilidade. Ela deixa os biólogos examinarem os olhos e os ouvidos, encostando o rosto na grade quando pedem, e até levanta a pata. Claro que tudo isso se vier em troca um agrado bem saboroso (cenouras e bananas). Ou o carinho que ela mais gosta: uma longa escovada próximo à orelha.

