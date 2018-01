Agora é a vez de a baixada santista sediar uma grande exposição de felinos no Brasil. Santos recebe, neste domingo (27/9), a 8.ª Expo Gatos, encontro organizado pela Associação da Raça Maine Coon no Brasil (Amacoon) e patrocinado pela Royal Canin, fabricante de rações. Será uma oportunidade de os visitantes conhecerem 13 raças exóticas de gatos e suas curiosidades.

Mais de 160 bichanos concorrerão à premiação dos melhores de cada categoria, além da participação dos primeiros filhotes da raça Selkirk Rex nascidos no País. Os juízes convidados pela Federação Internacional de Felinos (FIFe) virão da Dinamarca, Holanda e Argentina e também escolherão o melhor gato da exposição (Best Over All).

Outra atração da Expo Gatos será a presença do persa BJ, que venceu outros 1.500 competidores e foi eleito o melhor gato persa adulto do mundo pela FIFe na World Cat Show 2014.

Dados divulgados pelo IBGE mostram que 17,7% dos domicílios possuem pelo menos um gato. A população felina em domicílios brasileiros foi estimada em 22,1 milhões, o que representa aproximadamente 1,9 gato por casa.

Serviço:

8.ª Expo Gatos

Dia: domingo, 27 de setembro

Horário: das 10 às 18horas

Local: Arena Santos, Avenida Rangel Pestana, 184 – Vila Matias, Santos – SP.

Entrada: gratuita

Quem quiser, pode levar um pacote de alimento para gatos. Toda a arrecadação será doada à Coordenadoria de Defesa da Vida Animal (Codevida) da Prefeitura de Santos.

Curiosidade sobre a raça Selkirk Rex:

Popular nos Estados Unidos, os primeiros exemplares surgiram em 1987, no Wyoming (EUA), após o cruzamento de uma gata com pelagem normal e um gato com pelo encaracolado, que resultou em uma fêmea de pelagem encaracolada. Batizada de Miss de Pesto of No Face, ela foi adotada por um criador de gatos Persa, Jerri Newman. Ele a cruzou com o gato Persa negro Photo Finish, o que resultou em três filhotes com pelos encaracolados. A raça foi batizada por Newman em homenagem aos Montes Silkirk próximos da vizinhança. A raça tem tamanho médio e dos gatos com pelos encaracolados, o Selkirk é o mais forte e o mais peludo. Em geral, os gatos dessa raça são afetuosos, ativos e brincalhões, ideais para crianças.

