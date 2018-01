No dia 17/3 (sábado), das 10 às 16 horas, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de São Paulo abre seus portões para quem está interessado em adotar um animal de estimação. É a primeira festa do ano para incentivar a adoção de cães e gatos e promete ser um evento cheio de atrações.

No local haverá atividades para adultos, crianças e animais, como demonstrações de adestramento, espaço para a diversão da criançada – com direito a pipoca, algodão doce e pintura facial –, além da possibilidade de fazer um “test-dog” com os bichos: os candidatos a adotantes poderão participar de um pequeno passeio, nas dependências do CCZ, para identificar afinidades com o futuro amigo.

Festa de adoção do CCZ-SP em 2011

CRÉDITO: Divulgação

O “cãorreio elegante” também é uma das novidades da festa e promete aproximar mais do que o homem e o animal. É a chance de as pessoas apaixonadas também conseguirem um novo amor. Os cachorros farão o papel de cupido e entregarão os bilhetinhos românticos. Uma forma de divertir os visitantes.

Cerca de 400 cães e gatos aguardam um novo lar no CCZ. São de diversos tipos, idades, tamanhos, pelagens e alguns deficientes (cegos, mutilados, etc.).

No dia da festa também será possível a adoção e posse consciente de cães de raças que sofrem grande preconceito, como pitbull, rottweiller, pastor-alemão e dobermann. Os interessados receberão informações sobre comportamento, cuidados específicos e pré-requisitos para a adoção desses animais.

Todos os bichos já estarão com a vacinação em dia, além de serem esterilizados, microchipados, tratados contra pulgas e carrapatos e vermifugados.

Os visitantes poderão participar de várias atividades

CRÉDITO: Divulgação

Aqueles que têm a intenção de adotar devem trazer coleira para os cães e caixa de transporte para gatos, além de documentos pessoais: CPF, RG e comprovante de residência. A taxa de adoção é de R$ 16,20, com emissão do Registro Geral do Animal (RGA) na hora.

Para participar do evento basta comparecer ao CCZ, na Rua Santa Eulália, n.º 86 – Santana.

Outras atrações

* “Cãotinho” interativo, onde os cachorros ficarão soltos e poderão brincar com os futuros donos, dando e recebendo carinho;

* Exposição de fotos “Celebridade Vira-Lata”;

* Palestras sobre cuidados com cães e gatos;

* Apresentações circenses, dança cigana e desfiles de animais