Quem deseja um animal de estimação terá a oportunidade de adotar um amigo no dia 17/10. O Shopping Market Place, junto com o Instituto Luisa Mell, promove a Feira de Adoção de pets, a partir das 10 horas. Cães e gatos que foram abandonados estarão no Piso Térreo em busca de um novo lar.

A ação, que conta com a presença da apresentadora Luisa Mell, reunirá 40 animais que podem ser adotados durante o evento. Os interessados passam por uma breve entrevista e, caso estejam qualificados, apresentam um documento de foto para cadastro e concluírem a adoção.

Durante a visita, o público terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o Instituto e também adquirir produtos da “loja #adotei”, como mantas, camisetas, capas de celulares e outros acessórios. Toda a renda será revertida para ajudar o trabalho do Instituto no resgaste de animais de rua ou maltratados.

Serviço

Feira de Adoção de cães e gatos Instituto Luisa Mell

Shopping Market Place

Data: 17 de outubro

Horário: Das 10 às 18 horas

Local: Piso Térreo

Endereço: Avenida Doutor Chucri Zaidan, 902 – Vila Cordeiro, São Paulo/SP

http://iguatemi.com.br/marketplace

Estacionamento: R$14,00

