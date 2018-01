O Clube Brasileiro do Gato (CBG), em parceria com a PremieR pet, realizará uma nova edição do tradicional encontro dos admiradores de felinos, nos dias 17 e 18 de maio. A exposição será no Club Homs, na Avenida Paulista, em São Paulo, e reunirá cerca de 300 gatos, de mais de 20 raças diferentes. O indispensável sem raça definida (SRD), popularmente conhecido como vira-lata ou gato doméstico, também marcará presença.

“Na última edição, o público nos surpreendeu com seu grande interesse pelos felinos e tivemos horários com maior fluxo de pessoas. Optamos por aumentar a área do evento com o objetivo de oferecer mais conforto aos visitantes”, comenta Gerson Alves, presidente do CBG.

Da esq. para a dir.: gatos das raças maine coon e sphynx; abaixo: british shorthair. Créditos: André Hanni/ PremieR pet.

Entre as variedades que poderão ser vistas de perto no local estão as raças grandes, que têm conquistado os brasileiros. Entre elas, o maine moon (conhecido como gato gigante), ragdoll (que significa boneca de trapo e tem pelo macio como de coelho) e o norueguês da floresta (com pelagem abundante e espessa).

Os encantadores burmês (pelagem curta e olhos dourados e redondos), o british shorthair (o gato azul de Alice no País das Maravilhas) e o bengal (de aparência tigrada) também farão parte do encontro. Já para aqueles que gostam do exótico, os gatos sem pelo das raças sphynx, peter bald e dom sphynx devem chamar a atenção.

Da esq. para a dir.: ‘Primos’: exemplar da raça inédita selkirk rex (Crédito: Shutterstock) e gatos da raça persa (Crédito: André Hanni/ PremieR pet).

Um destaque desta edição é a participação inédita da raça selkirk rex, um “parente” do persa, porém com pelos crespos. “De origem norte-americana, o selkirk rex é um gato ligeiramente grande, tem estrutura forte e cabeça arredondada. Seu temperamento é sociável e dócil“, explica Gerson Alves.

Outra novidade é um palco reservado exclusivamente para a apresentação das raças ao público. O objetivo é propiciar aos visitantes um ambiente de aprendizado sobre a variedade de felinos que há hoje no Brasil. Um especialista falará sobre as características gerais dos diferentes gatos presentes e poderá tirar algumas dúvidas dos visitantes.

“Consideramos importante esse contato, pois percebemos que as pessoas estão ávidas por informação. Muita gente ainda não sabe que, além das diferenças estéticas, os gatos possuem temperamentos e perfis comportamentais que variam de acordo com a raça. E esse conhecimento faz toda a diferença para quem tem ou deseja ter um gato como animal de companhia”, explica Alves.

O público poderá ter contato direto com mais de uma centena de criadores, que acumulam anos de vivência prática com os felinos e também são ótima fonte de informação para os gateiros. E ao longo de todo o evento os visitantes serão impactados por mensagens que visam a disseminar o amor pelos felinos e a importância da posse responsável.

De acordo com Madalena Spinazzola, gerente de planejamento estratégico e marketing corporativo da PremieR pet, patrocinadora oficial do evento, é gratificante ver que os encontros têm mobilizado mais pessoas a cada ano. “Participam conosco boa parte dos melhores criadores de gatos do Brasil e alguns do exterior. Esperamos mais uma edição de sucesso, com muitas demonstrações de carinho e respeito pelos felinos”, afirma.

Premiação

Enquanto os visitantes aprendem mais sobre os bichanos e conferem de perto o charme e a fofura de cada um, mais de cem criadores irão se agitar com uma competição de alto nível. Os eventos do CBG incluem um campeonato com juízes internacionais que reúne um time de gatos campeões. Serão quatro juízes vindos da Suíça, Polônia, México e Argentina, além de um juiz brasileiro, que farão suas avaliações em uma série de diferentes categorias, considerando raça e faixa etária. No final, serão eleitos os melhores exemplares e um best over all de cada dia. Os campeões acumulam pontos para suas posições no ranking nacional.

Serviço:

150º e 151º Eventos Internacionais do Clube Brasileiro do Gato – CBG

Patrocínio: PremieR pet

Data: 17 e 18 de maio de 2014

Horário: das 10h00 às 17h00

Local: Club Homs

Endereço: Avenida Paulista, 735 – São Paulo

Entrada gratuita para visitantes

Há estacionamento pago no local

Não é permitida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento

Importante: os eventos do CBG não são feiras de gatos e não há venda de animais no local

Mais informações: www.clubebrasileirodogato.com.br

