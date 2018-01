Quem não viajou neste feriado tem a oportunidade de conhecer um pouco do universo dos felinos e, ao mesmo tempo, ajudar animais abandonados e crianças portadoras de câncer e transplantadas.

No dia 2 e 3 de maio, sábado e domingo, o Clube Brasileiro do Gato (CBG), em parceria com a PremieR pet, realizará o segundo encontro de felinos, o maior da América Latina.

O evento será em São Paulo, no Club Homs, na Avenida Paulista, das 10 às 17 horas, e contará com a presença de 272 bichanos de 20 raças diferentes, além do querido SRD (popularmente conhecido como vira-lata ou gato doméstico).

Este é o segundo de quatro encontros que vão se realizar em São Paulo ao longo de 2015. A entrada é gratuita, mas pede-se aos visitantes que levem uma lata de leite em pó, a ser destinada para a Casa Hope, que oferece apoio biopsicossocial e educacional a crianças e adolescentes portadores de câncer e transplantados de medula óssea, fígado e rins e seus acompanhantes.

A mesma quantidade arrecadada será doada em alimentos para gatos pela PremieR pet às ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos, que estarão presentes divulgando suas atividades de proteção e cuidados com os gatinhos que precisam de um lar.

“Os visitantes estão aderindo cada vez mais a esta ação voluntária. No evento de fevereiro arrecadamos 1,2 tonelada de leite em pó, que já está ajudando a alimentar as crianças acolhidas pela Casa Hope. As ONGs também já receberam a mesma quantidade em ração PremieR. Queremos continuar contando com a solidariedade dos gateiros para seguir com esta corrente do bem!”, diz Madalena Spinazzola, gerente de planejamento estratégico e marketing corporativo da PremieR pet.

Persas, Exóticos e muito mais

Segundo Gerson Alves, presidente do CBG – Clube Brasileiro do Gato, um destaque será a grande quantidade de gatos das raças persa e exótico, adoradas pelos brasileiros. “Teremos aproximadamente 100 gatos dessas raças, número grandioso em relação aos maiores eventos de gatos do mundo, que costumam reunir menos da metade disso”, revela.

Outras raças com presença garantida são: o raro selkirk rex (parece um persa com pelo enrolado), maine coon (adorado gato gigante), um filhote de abissínio (que chega a lembrar uma pequena raposa), bengal (com seu pelo tigrado e aparência selvagem), british shorthair (o gato azul de “Alice no País das Maravilhas”), sphynx (gato sem pelo que desperta muita curiosidade) e muito mais.

Os eventos do CBG são uma boa oportunidade para quem deseja não apenas ver os bichanos de perto, mas também aprender um pouco mais sobre as diferenças entre as raças e os cuidados necessários. Os criadores podem comentar sobre aspectos estéticos, temperamento e perfil comportamental dos felinos, além de tirar algumas dúvidas dos visitantes que têm ou desejam ter um gato como animal de companhia.

Serviço:

158ª e 159ª Eventos Internacionais do Clube Brasileiro do Gato

Data: 2 e 3 de maio de 2015

Horário: das 10 às 17 horas

Local: Club Homs

Endereço: Avenida Paulista, 735 – São Paulo

Entrada gratuita. Pede-se a doação de uma lata de leite em pó, que será destinada à Casa Hope. A mesma quantidade arrecadada será doada em alimentos para gatos para as ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos.

Há estacionamento pago no local (R$ 30,00 o período).

Não é permitida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento.

