Neste fim de semana, apaixonados por gatos poderão ver de perto diversas raças de felinos. Será a terceira edição da exposição de bichanos deste ano, elaborada pelo Clube Brasileiro do Gato – CBG, em parceria com a PremieR pet. O evento será em São Paulo, com entrada gratuita, no Club Homs, na Avenida Paulista.

Espera-se um número recorde de felinos, com participação de 360 gatos e 23 raças diferentes, sendo uma inédita (Somali). O querido SRD – sem raça definida (popularmente conhecido como vira-lata ou gato doméstico) também tem espaço garantido.

“Esse recorde só será possível porque na última edição, em maio, duplicamos a área do evento para oferecer mais conforto aos visitantes. Foi um sucesso, recebemos com tranquilidade quase 11 mil pessoas, que puderam fazer um passeio agradável, conversar com os criadores e ver 300 gatos de perto”, afirma Gerson Alves, presidente do Clube Brasileiro do Gato.

Entre os bichanos estão campeões em diversos concursos pelo Brasil. São exemplares das raças Maine Coon (conhecido como gato gigante), Bengal (de aparência tigrada), Persa (com pelagem abundante, é um dos preferidos do grande público), Burmês (pelagem curta e olhos dourados e redondos), British Shorthair (o gato azul de Alice no País das Maravilhas), Ragdoll (que significa boneca de trapo e tem pelo macio como de coelho), além dos gatos sem pelo Sphynx e Dom Sphynx; entre outros.

Um destaque desta edição será a participação inédita de um exemplar filhote da raça Somali, um gato de pelagem semi-longa, olhos amendoados, brilhosos e expressivos. “Sua pelagem tem um aspecto pontilhado, como os grandes felinos que vivem na savana africana: os leões. Trata-se de um gato ativo, curioso e brincalhão, em contraposição a muitas raças que estamos acostumados a conviver”, afirma Alves. Segundo o especialista, o Somali tem certa semelhança com a raça Abssínio, que também estará no evento e permitirá comparações dos visitantes mais detalhistas.

Esclarecimentos sobre a posse responsável e mensagens que visam disseminar o amor pelos felinos vão impactar o público em diversos momentos. Mais uma vez a ONG Catland – Adoção de Gatinhos irá participar e promover a venda de produtos com renda revertida para o cuidado com os bichanos carentes. Além disso, haverá um mural de adoção com fotos de gatinhos que precisam um lar amoroso. Interessados poderão agendar uma visita posterior para conhecê-los pessoalmente.

Serviço:

152ª. e 153ª. Eventos Internacionais do Clube Brasileiro do Gato – CBG

Patrocínio: PremieR pet

Data: 30 e 31 de agosto de 2014

Horário: das 10h às 17h

Local: Club Homs

Endereço: Avenida Paulista, 735 – São Paulo

Entrada gratuita para visitantes

Há estacionamento pago no local

Não é permitida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento.

Importante: os eventos do CBG não são feiras de gatos e não há venda de animais no local.

Mais informações: www.clubebrasileirodogato.com.br

Sobre a raça: Somali

Tem pelagem semi-longa e uma marcação tabby específica: Ticked, o que dá um aspecto “pontilhado” na pelagem, como nos grandes felinos que vivem na savana africana: os leões. Possui olhos amendoados, brilhosos e muito expressivos. Suas orelhas são grandes, pontudas e seu corpo é considerado flexível em comparação com as outras raças. Possui patas semi-curvadas e cauda extensa, com pelagem abundante. Na região facial, existem listras escuras em volta de seus olhos, focinho e boca, conferindo ainda mais expressão e notoriedade ao seu olhar, que é penetrante e misterioso. Trata-se de um gato hiperativo. Adora brincadeiras e passa a maior parte do dia passeando, de um lado para o outro, em busca de diversão e aventuras. Em contraposição a outras raças felinas, dorme apenas para repor suas energias e preparar-se para novas atividades. “Curiosidade” é o seu sobrenome. Está sempre entretido com algum objeto ou lugar pequeno. Ao primeiro contato, costuma ficar apenas observando, até render-se aos carinhos de estranhos e o convívio com outros animais. Outra característica interessante é sua adaptação a comandos de várias pessoas, tornando-se um bom companheiro para adultos e crianças. É carinhoso, esperto e gosta do convívio com humanos. Além disso, pode dividir o mesmo espaço com outros animais, de mesma espécie ou não, com impressionante naturalidade e rapidez.

Fonte: Gerson Alves, juiz internacional de gatos e presidente do Clube Brasileiro do Gato – CBG. Foto: Shutterstock.

