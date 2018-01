Para um filhote uma escada pode ser um grande desafio. Paciência e a colaboração dos mais velhos podem ajudar a vencer esse obstáculo. Uma bela lição de solidariedade animal.

Cody, o irmão mais velho do bichon Tripper, não negou ajuda e acompanhou cada passo do pequeno até chegar ao final da escada.