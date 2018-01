No dia 23 de setembro, São Paulo sediará o primeiro Encontro Nacional de Apoio a Protetores de Animais (1º Enapa), organizado pela empresa Total Alimentos, fabricante de ração para cães. A ideia é orientar, capacitar e beneficiar o trabalho de pessoas que se dedicam à causa de proteção de bichos. Além de palestras e da oportunidade de trocar experiências, será realizado o lançamento do programa “Max em Ação”, que tem o objetivo de aumentar as doações de ração aos protetores e ONGs que se inscreverem.

QUER SEGUIR O BLOG NO TWITTER? CLIQUE AQUI!

O evento contará com a participação de inscritos de várias cidades brasileiras, como Alagoas, Fortaleza, Campinas, Rio de Janeiro, Guaíba (Rio Grande do Sul), Maceió, Curitiba, Belém, Alfenas, Belo Horizonte, entre outras. Ao todo, serão ministradas 11 palestras, cada uma com conteúdo concentrado em 15 minutos, sobre temas de interesse para ONGs e protetores independentes.

Marcelo Glauco, por exemplo, da ONG Clube dos Vira Latas (com mais de 375 mil fãs no Facebook) vai apresentar o caso de sucesso da instituição nas mídias sociais, além de revelar técnicas para atrair fãs e de dar dicas sobre a produção de conteúdo.

Adestramento para abrigos e colaboração online – com utilização da internet como ferramenta de comunicação e exposição do trabalho -, além do valor da proteção para o Brasil e para o mundo, são assuntos que também serão abordados.

Para se inscrever basta acessar o site www.maxemacao.com.br/eventosp/faca-inscricao.php

SERVIÇO

1º Max Encontro Nacional de Apoio a Protetores de Animais.

Data: 23 de setembro de 2012

Local: Centro Fecomercio de Eventos

Rua Dr. Plínio Barreto, 285 – Bela Vista – São Paulo

Horário: das 9h até as 15h