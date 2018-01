Atenção apaixonados por bichanos: será neste fim de semana, dias 28 de fevereiro e 1.º de março, o maior encontro de felinos da América Latina, promovido pelo CBG – Clube Brasileiro do Gato, em parceria com a PremieR pet.

O evento será no Club Homs, na Paulista, e deverá reunir mais de 270 gatos. Entre as 24 raças com presença garantida estão: maine coon (gato gigante), persa, burmês, bengal, cornish rex, siamês, british shorthair (o gato de Alice no País das Maravilhas), ragdoll, norueguês da floresta e sphynx, o gato sem pelo que tanto desperta a curiosidade dos visitantes.

Apesar de a entrada para o encontro ser gratuita, a PremieR pet e o CBG pedem que os visitantes levem uma lata de leite em pó, a ser doada para a Casa Hope. Os animais carentes também não serão esquecidos. A mesma quantidade arrecadada de leite será doada em alimentos para gatos pela PremieR pet às ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos, que novamente estarão presentes divulgando suas atividades de proteção e cuidados com os gatinhos.

Veja as fotos do último encontro:

Créditos: André Hanni/ PremieR pet

Serviço:

156.ª e 157.ª Eventos Internacionais do Clube Brasileiro do Gato

Patrocínio: PremieR pet

Data: 28 de fevereiro e 1.º de março de 2015

Horário: das 10 às 17 horas

Local: Club Homs

Endereço: Avenida Paulista, 735 – São Paulo

Entrada gratuita. Pede-se a doação de uma lata de leite em pó, que será destinada à Casa Hope. A mesma quantidade arrecadada será doada em alimentos para gatos para as ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos.

Há estacionamento pago no local (R$ 25 o período).

Não é permitida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento.

Inscrições para expositores e mais informações: www.clubebrasileirodogato.com.br

