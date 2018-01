Não dá para não se apaixonar pela carinha deles. São reconhecidos por sua inteligência, alegria e companheirismo. Os vira-latas ganham cada vez mais espaço no coração das pessoas que buscam um animal de estimação. Para estimular e aumentar o número de adoções, o MorumbiShopping amplia seu projeto Adote Um Vira-Lata e lançará, no dia 29, o site DogModels (dogmodels.morumbishopping.com.br).

O site, que entra no ar no domingo, terá cães das ONGs apoiadas pelo shopping em ensaios fotográficos divertidos. Muitos destes cães estão disponíveis para adoção, e o usuário poderá se candidatar online, preenchendo um breve questionário. Cada um dos cães tem uma página exclusiva com ficha técnica e informações básicas, que poderão ser compartilhadas em mídias sociais, fazendo com que o projeto ganhe maior visibilidade, e assim, mais animais poderão ser adotados. Muitos deles estarão presentes no evento Adote um Vira-Lata, realizado no dia 29 de março, no estacionamento do Piso G4, das 11h às 18h.

Fotos: Johnny Duarte/Divulgação

O DogModels ainda reserva uma novidade que vai agradar em cheio os aficionados por cachorros. As imagens do site serão transformadas em pôsteres produzidos pela Urban Arts, e estarão disponíveis para compra nos eventos durante o ano todo, e no site da marca, com renda totalmente revertida para as ONGs participantes do projeto.

“A ideia é que o DogModels, em conjunto com o Adote um Vira-Lata, traga uma maior valorização dos vira-latas, mostrando o quanto são simpáticos e especiais. Acreditamos que as fotos e a linha de produtos são uma nova forma alegre de mostrar esses cães. Mesmo quem não pode levar um companheiro para casa poderá contribuir com a causa, adquirindo um dos produtos da linha”, explica Katia Ardito Gandini, gerente de marketing do MorumbiShopping.

