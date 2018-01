Você sabia que dia 17 de fevereiro é comemorado o Dia Mundial do Gato?

A data teria sido criada por uma ONG italiana, com o objetivo de ajudar a conscientizar as pessoas sobre os maus-tratos aos bichanos.

E como tudo para felinos é misterioso, existe outro dia dedicado exclusivamente para esses peludos: o Dia Internacional do Gato, comemorado no dia 8 de agosto.

O gato é um animal amado por muitos, mas muitas vezes é vítima de abusos e maus-tratos.

É importante saber – e divulgar – que o Estado de São Paulo conta com legislação específica para garantir a proteção dos animais. Por exemplo, a Lei 16.308, sancionada em setembro de 2016, determina que quem maltratar animal de estimação perde a guarda do bicho e fica proibido de adotar outro durante cinco anos.

Em São Paulo ainda tem uma delegacia eletrônica para o registro de boletins de ocorrência (BO) sobre maus-tratos a animais: a Delegacia Eletrônica de Proteção dos Animais (Depa). Nela é possível denunciar de forma anônima e registrar o B.O. De lá a denúncia é encaminhada para que o caso seja investigado.

Existe também a Divisão de Investigação sobre Infrações e Maus-Tratos a Animais e demais crimes contra o Meio Ambiente, criada em 2013. Os denunciados podem ser enquadrados na Lei Federal 9.605/1998, que prevê pena de detenção de três meses a um ano, além de pagamento de multa.

SERVIÇO

Divisão de Investigação sobre Infrações de Maus-Tratos a Animais

Avenida São João, 1.247, centro, São Paulo

Funcionamento 24h

Telefones: 181 | (11) 3338-0155 | 3338-1380

Quer ajudar os bichanos carentes?

Aproveitando que hoje, dia 17, é comemorado o Dia Mundial do Gato, o Vá de Táxi, aplicativo para chamada de táxi da Porto Seguro, firmou uma parceria com a Catland, para doar R$ 1,00 de todas as corridas de táxi pagas com o cartão de crédito. A ação é válida até o dia 5 de março de 2017, nas mais de 440 cidades brasileiras onde o Vá de Táxi atua.

Desde fundação, a Catland já atendeu mais de 2200 gatos em situação de abandono e já doaram de cerca de 1600 bichanos.

Segundo Tatiana Vecchi, CEO do Vá de Táxi, essa é uma ação importante para a companhia, já que uma das premissas da empresa é a responsabilidade social. “E contribuir com uma ONG que faz um trabalho tão bonito e bem feito como a Catland, certamente está no escopo da companhia.”

