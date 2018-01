Para quem deseja curtir o carnaval com o seu cão, o Shopping Pátio Higienópolis está com uma programação especial voltada para os pets e os seus donos. Do dia 7 a 16 de fevereiro, será possível ver de perto desfiles de fantasias, uma exposição de fotos de artistas com seus cães sem raça definida, além de poder adotar cães e participar de uma palestra com o Alexandre Rossi, sobre comportamento animal.

2014 - Logan Lee - o Huskie Siberiano, fantasiado de Carneiro, ficou com o primeiro

lugar na categoria Melhor Fantasia



O 6º CãoCurso de Fantasias, que abre as atividades de carnaval animal do Pátio Higienópolis, será um desfile com cães com roupas divertidas, no qual participarão animais de diferentes raças (exceto os chamados cães de guarda). Todos estarão obrigatoriamente de coleiras e desfilarão acompanhados de seus donos e ou treinadores. No local haverá uma passarela especial, para os 50 cães previamente inscritos passarem com as suas fantasias. Um júri, formado por especialistas na área, analisará como quesitos as mais originais e bonitas, assim como o cão mais simpático. Os vencedores e seus respectivos responsáveis receberão medalhas e presentes especiais.

Este ano, as atividades de Carnaval para os cãezinhos têm como tema o circo e se estendem até 16 de fevereiro, incluindo cabine para fotos, exposição “Somos todos Vira-latas”, que retrata o carinho e o amor entre celebridades e seus pets, e desfile de cães para adoção, com foco naqueles que ainda não têm um cãozinho para chamar de seu.

Os interessados na adoção poderão preencher os documentos necessários, de acordo com as práticas da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) Ampara Animal. No dia 8 de fevereiro, o público poderá participar do TalkPet, um bate papo sobre vários temas relacionados à posse responsável e comportamento animal com apresentação do Alexandre Rossi.

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público, mas a passarela do CãoCurso (dia 7) é reservada aos animais previamente inscritos.

Desde sua inauguração, em outubro de 1999, o Shopping Pátio Higienópolis, é reconhecido como um local pet-friendly, oferecendo o primeiro Dog’s Bar deste tipo de empreendimento, para que os cãozinhos saciem sua sede, localizado à entrada pela rua Veiga Filho.

SERVIÇO:

6o. Cão Curso de Fantasia:

Data: Sábado, 7 de fevereiro às 17 horas e 18 horas

Local: Vão Central (Piso Veiga Filho)

Desfile Especial da 100% Animal:

Data: Sábado, 7de fevereiro às 17h30

Local: Vão Central (Piso Veiga Filho)

Palestra sobre Comportamento Animal:

Data: Domingo, 8 de fevereiro às 17 horas

Local: Vão Central (Piso Veiga Filho)

Foto Cabine:

Data: 7 a 16 de fevereiro de 12h às 20h

Local: Piso Pacaembu (acesso também pelo Boulevard, à rua Albuquerque Lins 1345)

Exposição Somos Todos Vira-latas:

Data: 7 a 16 de fevereiro

Horário: De segunda a sábado das 10h às 22h e Domingos das 14h às 20h

Local: Piso Pacaembu (acesso também pelo Boulevard, à rua Albuquerque Lins 1345)

VEJAM OS GANHADORES DE 2014:

2014 – Pity – Alegoria da Copa – recebeu o 2.º lugar em Fantasia.

2014 – João – o Pequeno Príncipe – ficou com o 1.º lugar em Originalidade.

2014 – Fiona – a Patricinha – ficou em 2.º lugar em Simpatia.

2014 – Dana – a Bailarina – ficou em 1.º lugar em Simpatia, pelo segundo ano consecutivo.

2014 – Bella – Mascote da Copa – ficou em 2.º lugar em Originalidade

