O rottweiler que foi arrastado na quarta-feira (2/11), em Piracicaba, passou por uma cirurgia delicada na tarde de quinta-feira, em uma clínica particular, na tentativa de salvar uma das patas. O procedimento durou mais de 4 horas e teve bons resultados. Foram utilizadas células-tronco no local da ferida, para aumentar a chance de recuperar as partes lesadas. Elas foram doadas pela empresa Celltrovet. “Normalmente, as células-tronco se transformam no tecido do lugar onde foram aplicadas. Como elas foram colocadas no foco da fratura, esperamos que haja uma reconstrução e melhora da parte atingida”, explica Armando Frasson, médico veterinário responsável pelo caso.

Rottweiler antes da cirurgia - Crédito: Miriam Miranda/Divulgação

O estado do cão, chamado Lobo, é estável e a chance de manter a pata é maior, mas exames apontaram que o rottweiler já tinha uma infecção antes dos novos ferimentos, o que complica o quadro. “Se conseguirmos mantê-lo sem febre e a infecção sob controle, a chance é de 50% de conservarmos a pata. No começo era de 10%”, afirma Frasson. Ele já conseguiu se alimentar sozinho e até ficar em pé.

O caso ainda está sendo apurado pelo delegado do 2.º DP de Piracicaba. Na quinta-feira, Claudio César Messias, o motorista e proprietário do animal, prestou depoimento sobre o que havia acontecido e disse que tudo não passou de um acidente, já que tinha o hábito de passear com o rottweiler amarrado dentro da caçamba. Além de ouvir o autor, a polícia tirou fotos do veículo e apreendeu a corda utilizada para prender o bicho, que será enviada para a perícia.

O animal, que está sob os cuidados da Clínica Frasson, deverá ser encaminhado nos próximos dias à ONG Vira Lata Vira Vida (http://www.viralataviravida.org.br), onde deverá receber os cuidados até a sua recuperação total ou até que haja uma determinação da Justiça sobre quem ficará com a posse do cão.

Para Miriam Miranda, presidente da ONG, a atenção agora é a recuperação do Lobo, mas a instituição espera a conclusão das investigações e a decisão da Justiça para atender ao que for determinado. “Só pedimos cautela para que tudo seja feito dentro da lei. A cidade está enfurecida e acabam jogando ‘álcool no fogo’. Não cabe a nós fazermos uma condenação.” Segundo a presidente, o proprietário até sinalizou que gostaria de visitar o cão. “Se ele quiser, vamos permitir. Ele tem o direito de ver. Estamos muito cautelosos em errar e fazer um julgamento prévio.”

A Sociedade Piracicabana de Proteção aos Animais (SPPA) realizou protestos pedindo que o caso não seja esquecido e que seja cumprida a Lei 9.605/98, que prevê punição de três meses a um ano de prisão e multa para quem maltrata animais. Caso seja concluído que houve a intenção de machucar o cão ou de matá-lo, o suposto agressor poderá responder por maus-tratos.