Começou hoje a Pet South America, a principal feira de negócios do setor pet e veterinário da América Latina. O encontro será realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, até o dia 30 de outubro, e promete trazer as principais novidades que estarão nos pet shops brasileiros no próximo ano. Além disso, é uma oportunidade para conhecer profissionais do setor, criar experiências, compartilhar conhecimentos e gerar importantes negócios.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER

Fotos: Studio F – Pet South America 2014, São Paulo-SP

Para Ligia Amorim, diretora-geral da NürnbergMesse Brasil e organizadora do evento, a ideia é atrair ainda mais visitantes para a feira este ano. A edição anterior recebeu mais de 20 mil pessoas ligadas a esse mercado. “Nosso objetivo é continuar reunindo profissionais dos mais diversos setores do segmento pet. No ano passado, quase 20% dos visitantes foram provenientes de outros Estados do Brasil. São mais de 5 mil médicos veterinários, zootecnistas e proprietários de clínicas e mais de 10 mil empresários e donos de pet shops, entre outras modalidades de profissionais”, comenta.

Muitos investidores estão de olho nesse mercado, e há fortes motivos para isso. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o setor pet brasileiro é o segundo maior do mundo, com previsão de faturar R$ 16,47 bilhões este ano. Na Pet South America o visitante tem a chance de ver de perto oportunidades de investimento, já que a feira contará com 350 marcas expositoras, sendo 74 estreantes. Essa edição já conta com um crescimento de aproximadamente 50% no número de expositores internacionais, que entendem que o mercado brasileiro oferece condições de novos negócios e ainda tem potencial de crescimento.

O evento contará também com os seguintes pavilhões: Sebrae, com mais de 30 empresas; o Pavilhão Acqua Ecosystem, sobre Aquarismo, Laguismo e Aquapaisagismo; e, pela segunda vez, o de Cafelândia – polo de acessórios do Estado de São Paulo.

Haverá também algumas atividades paralelas voltadas para o aprimoramento profissional do setor, como o Congresso Paulista das Especialidades, que já conta com 1.500 participantes, o I Encontro de Terapeutas do Comportamento Animal, o 10.º Seminário de Gestão e Marketing e o Congresso Brasileiro de Estética Animal.

Por se tratar de um evento de negócios e direcionado aos profissionais do setor, é preciso comprovação de que o visitante trabalha na área. É proibida a entrada de menores de 16 anos (mesmo que acompanhados), pessoas usando trajes como bermuda e/ou chinelo e não será permitido levar animais. O credenciamento online já foi encerrado, mas os interessados podem fazê-lo de forma presencial, nos guichês que ficam na entrada do evento.

Serviço



13ª Pet South America

Data: 28 a 30 de outubro de 2014

Horário: 13h às 21h

Local: Expo Center Norte – São Paulo, SP

www.petsa.com.br

Como chegar:

TRANSPORTE GRATUITO:

TransferMETRÔ TIETÊ

Horário de início: 07h

Horário de término: 21h30

Intervalo de saídas: tempo estimado, a cada 30 minutos.

Expo Center Norte – PAVILHÃO VERDE e VERMELHO

Rua José Bernardo Pinto, 333 Vila Guilherme

CEP: 02055-000 São Paulo / SP

Acessos:

Ao lado da estação Tietê do metrô.

Ao lado do Terminal Rodoviário do Tietê.

Acesso direto às principais estradas estaduais e interestaduais pela via expressa da Marginal do Tietê.

20 km do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

16 km do Aeroporto de Congonhas.

Vizinho ao Campo de Marte, usado para aviões particulares e táxis aéreos.

VEJA SOBRE OS LANÇAMENTOS DA PET SOUTH AMERICA DE:

2013

2012

2011

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER