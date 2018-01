O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ-SP), órgão ligado à Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA) promove, em conjunto com as Supervisões de Vigilância em Saúde (SUVIS), durante o mês de março, mutirões de castração de cães e gatos da cidade de São Paulo. A ação faz parte do Programa de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos.

Para o mês de março, estão programados mutirões em cinco SUVIS – Butantã, Capela do Socorro, Freguesia/Brasilândia, M’Boi Mirim, Vila Maria.

A esterilização é um método cirúrgico realizado pelo médico veterinário. E para esse procedimento o cão ou gato recebe anestesia geral, não causando dor ao animal. Nos machos, são os testículos (orquiectomia); nas fêmeas, os ovários e o útero (ovariohisterectomia).

Para os mutirões há a necessidade de cadastro prévio, com orientação para a cirurgia. O Termo de encaminhamento para cirurgia é emitido mediante a apresentação de RG, CPF, comprovante de endereço atualizado do proprietário do pet (que deve comprovar domicílio no Município de São Paulo, obrigatoriamente) e do comprovante de vacinação contra raiva, quando houver. O dono do cão ou gato deve ter mais de 18 anos de idade. Não é necessário levar o animal para a realização do cadastro. Poderão ser cadastrados para a cirurgia de esterilização até 10 animais por proprietário.

Datas e inscrições dos mutirões:

