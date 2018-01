O que você acha de ajudar o melhor amigo com apenas poucos cliques do mouse? A PremieR pet tem hoje mais de 1.468.000 fãs no Facebook e decidiu contar com esse público “de peso” para uma campanha solidária no Dia do Amigo (20 de julho). A empresa irá doar alimentos para cães e gatos abandonados, começando com nada menos do que 1 gramas por quem curtiu. Ou seja, a doação já começou com quase uma tonela e meia, justamente no intuito de homenagear os amigos da marca que compartilham do amor pelos animais de estimação.

Crédito: divulgação

Mas essa quantidade poderá aumentar significativamente nos próximos dias com a colaboração dos internautas, que têm a chance de mobilizar seus amigos para ajudar. Isso porque o peso total de alimentos a ser doado irá crescer na mesma proporção que o número de curtidores da fanpage da PremieR pet no Facebook. A empresa irá doar em alimentos exatamente a mesma quantidade de fãs que tiver alcançado na rede social às 23h59 do dia 20 de julho, o Dia do Amigo!

E a ação não termina aí. A empresa quer a ajuda dos amigos virtuais também para escolher as ONGs parceiras que irão receber os alimentos. Entre nove candidatas apresentadas na rede social, os internautas poderão apontar qual a sua favorita para receber a doação. As três ONG´s mais votadas serão as escolhidas.

“Além de trabalhos sociais, como o Projeto Cão-Guia de Cego, temos parcerias com diversas ONGs de proteção animal. Nesta ação queremos homenagear nossos amigos e envolvê-los como corresponsáveis desta causa solidária a favor dos pets, que são os melhores amigos de todos nós. E a principal ferramenta que temos hoje para mobilizar rapidamente uma grande quantidade de pessoas é a rede social”, afirma Madalena Spinazzola, gerente de planejamento estratégico e marketing corporativo da PremieR pet.

Para participar da campanha do “Dia do Amigo” e aumentar a quantidade de alimentos doados, basta acessar a fanpage da empresa no Facebook (www.facebook.com/premierpet), curtir e compartilhar a causa com os amigos. Mas é preciso correr porque termina em 20 de julho!

