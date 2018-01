Quer que seu melhor amigo fique famoso e o acompanhe em 2013? Basta participar do concurso “Calendário Animal”.

Veja como:

Curta a fan page do blog Conversa de Bicho (http://www.facebook.com/ConversaDeBicho) e envie a foto do seu bicho de estimação (sozinho) para o e-mail conversa.bicho@estadao.com com seus dados pessoais (nome completo, endereço, telefone, RG, CPF) e do seu pet (nome, idade e raça). As fotos precisam ter boa resolução (300 DPIs) e será permitido o envio de até três imagens por participante – uma por e-mail.

Ao enviá-las, o participante deverá declarar estar ciente e de acordo com as condições e o regulamento do concurso cultural e recreativo. Para isso, junto com a imagem, no corpo do e-mail, deverá colocar a seguinte informação:

“Eu li e concordo com os termos e condições que constam no regulamento do concurso ‘Calendário Animal’, presente no blog Conversa de Bicho (http://blogs.estadao.com.br/conversa-de-bicho). Afirmo, ainda, que eu fotografei o animal da imagem anexada e que sou o seu dono e responsável por ele.”

Escolheremos 20 fotos que serão colocadas na fan page do blog para votação. Caso a imagem enviada por você seja uma das escolhidas, peça aos seus amigos e familiares que curtam a fan page e a foto do seu amigão. As 12 que forem mais curtidas farão parte do calendário que iremos elaborar e colocar à disposição para que os internautas possam fazer o download e imprimir. Cada bicho classificado fará parte de um mês do calendário. Dessa forma, seu melhor amigo será visto por milhares de pessoas.

Mas fique atento! Apenas o autor da foto (maior de 18 anos), que também deve ser o dono responsável pelo animal, pode participar. Caso falte alguma informação a fotografia será desclassificada. As imagens precisam ser enviadas até o dia 19 de dezembro de 2012, às 23h59, e a votação irá ocorrer do dia 21 a 23 de dezembro de 2012, finalizando às 23h59, ambos horários de Brasília.

Ao enviar a foto e participar do concurso, o autor/participante aceita ceder ao Grupo Estado todos os direitos de imagem de seu animal e da foto tirada, permitindo a sua publicação em todos os formatos e meios de mídias (online, impressa ou vídeo), bem como na elaboração de folders, panfletos, calendários e demais formatos que o Grupo Estado desejar fazer, sem qualquer tipo de remuneração.

QUER SEGUIR O BLOG NO TWITTER? CLIQUE AQUI!

REGULAMENTO

CONCURSO CULTURAL E RECREATIVO

“CALENDÁRIO ANIMAL”

A “S. A. O ESTADO DE S. PAULO”, situada na Av. Engº. Caetano Álvares, 55, São Paulo – SP, CNPJ nº. 61.533.949/0001-41 (aqui designando as empresas do “Grupo Estado”, incluindo a AGÊNCIA ESTADO LTDA., situada na Av. Professor Celestino Bourroul, 68, São Paulo – SP, CNPJ/MF nº 62.652.961/0001-38, responsável pelo conteúdo de imagens), é responsável pela veiculação do jornal “O Estado de S.Paulo” e pelo “Portal Estadão” na web e desenvolveu o concurso “Calendário Animal”, cujas condições gerais se submetem às cláusulas e aos termos deste documento, o qual poderá sofrer alterações periódicas, que poderão ser imediatamente acessadas no site http://blogs.estadao.com.br/conversa-de-bicho.

Início e Término: Etapa de envio das fotos: 15 de dezembro a 19 de dezembro de 2012 (até as 23h59, horário de Brasília).

Etapa de votação: 21 de dezembro a 23 de dezembro de 2012 (até as 23h59, horário de Brasília).

1. CONCURSO CULTURAL

1.1. O concurso “CALENDÁRIO ANIMAL” é um concurso exclusivamente cultural (o “Concurso”) promovido pela OESP, que premiará o leitor ou internauta que enviar a melhor fotografia de seu animal de estimação, a ser definida por uma votação eletrônica, tudo em consonância com o disposto neste Regulamento.

1.2. Este Concurso é de cunho exclusivamente cultural e recreativo, sem subordinação a qualquer modalidade de álea, pagamento pelos concorrentes, nem vinculação destes ou dos contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, realizado com base no art. 3.º, II, da Lei 5.768/71 e art. 30 do Decreto 70.951/72.

2. PARTICIPAÇÃO

2.1 Somente poderão participar quaisquer pessoas físicas, capazes, maiores de 18 anos, autores da obra fotográfica e que sejam donos responsáveis pelo animal fotografado. Cada participante poderá enviar uma ou mais fotos para concorrer, em e-mails individuais por foto, observando as demais condições de participação.

2.2 Ao enviar a foto para o e-mail conversa.bicho@estadao.com, o participante/autor estará concordando com os presentes termos e condições para o concurso “Calendário Animal”, devendo declarar isso com a inclusão do endereço em que este regulamento está hospedado (http://blogs.estadao.com.br/conversa-de-bicho).

2.3 As fotografias enviadas para o concurso serão selecionadas, avaliadas e poderão ser publicadas em seções nos Cadernos e Suplementos do jornal “O Estado de S. Paulo”, na internet, no “Portal Estadao”, e poderão fazer parte de calendários, folders, cartazes, promoções e veiculação em redes sociais, a exclusivo critério do Grupo Estado, sem qualquer limitação de prazo e independentemente de remuneração.

2.4 Para participar do concurso, o autor deverá “Curtir” a fan page do blog Conversa de Bicho e enviar a foto do seu bicho de estimação (dele sozinho) para o e-mail conversa.bicho@estadao.com, com seus dados pessoais (nome completo, endereço completo, telefone, RG, CPF) e com informações do animal (nome, idade, raça). Serão escolhidas 20 imagens, que serão colocadas na fan page do blog para votação. As 12 mais curtidas farão parte do calendário que será elaborado pelo Grupo Estado e colocado à disposição para que os internautas possam fazer o download e imprimi-lo.

2.5 O tempo que o calendário ou imagem ficará à disposição no site do Grupo Estado não é definido e não haverá limitação de período, podendo ser retirada a qualquer momento, inclusive sem aviso prévio, de livre escolha do Grupo Estado.

2.6 Apenas o autor da imagem e dono responsável pelo animal pode participar e caso falte alguma informação a foto será desclassificada.

2.7 As fotos precisam ser enviadas até o dia 19 de dezembro de 2012. A votação irá ocorrer do dia 21 a 23 de dezembro de 2012. As datas de início e término do concurso podem ser alteradas, por conveniência da OESP, fato este que será comunicado no endereço do blog (http://blogs.estadao.com.br/conversa-de-bicho).

2.8 O Grupo Estado se reserva o direito de não veicular fotos que atentem contra a ordem pública, a moral e os bons costumes e que infrinjam a legislação aplicável.

2.9 O Grupo Estado se reserva o direito de cancelar o concurso “Calendário Animal” a qualquer momento, sem aviso prévio, caso entenda que não é mais de seu interesse mantê-lo ou que não há viabilidade para a sua continuação. O autor concorda que o cancelamento não lhe dá direito a qualquer tipo de remuneração ou indenização.

2.10 Os leitores e ouvintes que desejarem participar deste Concurso devem preencher os requisitos determinados neste Regulamento, bem como prestar todas as informações corretamente à OESP.

2.11 Não poderão inscrever-se, concorrer nem participar do Concurso os empregados da OESP, direta ou indiretamente envolvidos na sua organização.

2.12 Serão consideradas nulas e ficarão imediatamente desclassificadas e impedidas de concorrer aos prêmios as inscrições:

(a) recebidas pela OESP após o período definido no preâmbulo deste regulamento ou cujas informações prestadas sejam incorretas, incompletas, falsas ou que de qualquer modo apresentem algum tipo de erro ou de inadequação ao disposto neste Regulamento;

(b) recebidas sem a imagem, com mais de uma imagem por e-mail, ou cujas imagens e informações dos participantes não atendam aos requisitos determinados neste Regulamento;

(c) cujas imagens contenham elementos contrários à moral e aos bons costumes e/ou que agridam a imagem e/ou direito da OESP ou de terceiros, a critério e julgamento da Comissão Julgadora;

(d) que não atendam às especificações técnicas e/ou quaisquer outras disposições deste Regulamento;

(e) se comprovado que a imagem ou animal seja de titularidade de terceiro ou sua divulgação infrinja qualquer lei.

2.13 O Grupo Estado se exime de qualquer responsabilidade em decorrência de falha técnica, independentemente da origem ou causação, que impeça o correto envio da mensagem e da imagem ou seu devido recebimento pela OESP.

2.14 A participação no Concurso acarreta aos participantes a aceitação total e irrestrita de todos os itens, cláusulas e condições deste Regulamento.

3. AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E CESSÃO DE DIREITOS

3.1 Os participates que tiverem as 20 fotos selecionadas concodam em ceder e transferir ao Grupo Estado os direitos sobre as fotos para sua utilização e reprodução, total ou parcial, notadamente pela internet, redes sociais, portais da internet, suplementos e em publicações da OESP, por qualquer meio que permita sua reprodução, difusão e disponibilização, inclusive mas não se limitando a download, ou por qualquer suporte material que permita a sua multiplicação em exemplares, bem como para sua eventual cessão e comercialização a terceiros, tornando-se de propriedade do Grupo Estado, em território nacional ou estrangeiro, sem restrição quanto ao número de reproduções, meios de fixação, prazo e território e formas de utilização.

3.2 O autor cede e transfere ao Grupo Estado, em caráter definitivo, irrevogável, irretratável e sem qualquer ônus, todo e qualquer direito patrimonial de autor relativo às fotos enviadas, bem como declara-se ciente de que as fotos poderão ser utilizadas em associação com outros textos, títulos, documentos, gráficos e demais materiais de propriedade do Grupo Estado, bem como associado a outras fotos de outros participantes sem que o autor da foto possa reclamar ou requerer sua exclusão.

3.3 O autor concorda e aceita que, em decorrência da cessão de direitos patrimoniais de autor sobre as fotos, não poderá utilizá-las em qualquer outra finalidade não prevista no presente instrumento, inclusive publicá-las, fornecê-las e comercializá-las a terceiros, sem o prévio e expresso consentimento do Grupo Estado por um período de exclusividade de 90 (noventa) dias, contados da data de aceite destes termos, ficando as fotos totalmente liberadas após esse prazo, respeitados os direitos patrimoniais cedidos ao Grupo Estado.

3.4 Em decorrência da participação, o autor concorda em autorizar o uso da imagem do animal fotografado, de sua propriedade, sem nada poder reclamar, a que título for, concordando com sua submissão ao processo de votação, integração de sua imagem em publicações e visualizações pela internet, nada podendo reclamar, tampouco requerer sua exclusão de qualquer material de divulgação do concurso, notadamente do calendário a ser produzido, tendo em vista o resultado da votação que deverá ser respeitado.

4. RESPONSABILIDADES PELAS FOTOS

4.1 O participante/autor assegura e garante que: (i) todas as fotos enviadas ao concurso “Calendário Animal” estão de acordo com as disposições legais aplicáveis; (ii) a utilização de qualquer material protegido por direito autoral e direitos da personalidade na concepção da foto encontra-se regularizada; e (iii) as fotos não violam direitos de terceiros, incluindo, sem se limitar a, direitos autorais e direitos da personalidade.

4.2 O Grupo Estado não se responsabiliza pelo conteúdo da foto, concebida unicamente pelo participante e autor, devendo este responder por quaisquer incorreções ou irregularidades que possam vir a ser alegadas. O participante e autor da foto responde pela originalidade da foto por ele concebida, sem qualquer concurso, auxílio ou outra forma de participação que possa indicar uma forma de coautoria.

4.3 O participante/autor, neste ato, isenta o Grupo Estado de toda e qualquer responsabilidade com relação à violação de direitos autorais, comprometendo-se a envidar todos seus esforços para defender o Grupo Estado de quaisquer acusações, medidas extrajudiciais e/ou judiciais, mediante aprovação prévia do Grupo Estado, quanto a estratégias de defesa e quanto à conveniência e oportunidade de celebração de acordos.

4.4 O Grupo Estado compromete-se a informar ao participante e autor, por meio de seus dados de contato informados no e-mail enviado, caso receba quaisquer notificações, intimações, comunicações ou informações sobre possíveis violações de direitos de terceiros relacionados aos direitos cedidos por meio deste documento.

5. REMUNERAÇÃO

O participante/autor desde já está ciente de que ao participar do concurso não receberá qualquer valor e que as imagens serão fornecidas gratuitamente. O que implica que também não haverá qualquer tipo de premiação.

6. SIGILO

O Grupo Estado concorda que todas as informações e dados que forem fornecidos pelo participante e autor em caráter sigiloso, inclusive seus dados, deverão ser tratados como confidenciais, sigilosos e restritos, não podendo ser revelados a terceiros, exceto nome fornecido como crédito ou se de outro modo autorizado por escrito pelo participante e autor.

7. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

A presente cessão não importa na criação de qualquer vínculo trabalhista, societário, de parceria ou associativo entre o participante/autor e o Grupo Estado, sendo excluídas quaisquer presunções de solidariedade entre ambos no cumprimento de suas obrigações.

8. EVENTOS DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

O Grupo Estado e o participante/autor se eximem de qualquer responsabilidade decorrente de eventos de caso fortuito ou força maior, assim entendidas as circunstâncias imprevisíveis e inevitáveis que impeçam, total ou parcialmente, a execução das obrigações assumidas.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Os direitos e obrigações decorrentes deste documento poderão ser cedidos a qualquer empresa pertencente ao Grupo Estado. Na eventualidade de qualquer das disposições deste documento vir a ser considerada nula, anulável ou inaplicável, por qualquer razão, as demais disposições deste contrato permanecerão em vigor e inalteradas, continuando a vincular as partes.

9.2 Este instrumento será regido e interpretado de acordo com a legislação brasileira. As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para questões relativas a este contrato, com renúncia expressa a qualquer outro.

9.3 Ao inscrever-se para participar neste Concurso, nos termos deste Regulamento, os participantes estarão automaticamente, ainda:

(a) autorizando, reconhecendo e aceitando que os dados pessoais e demais informações poderão ser utilizados pela OESP para os fins necessários para a adequada realização e conclusão deste Concurso;

(b) reconhecendo e aceitando expressamente que a OESP não é responsável, nem poderá ser responsabilizada, por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste Concurso ou da eventual aceitação dos prêmios.

9.4 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela Comissão.

============================================================================