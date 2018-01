Nada melhor do que passar 2013 ao lado do melhor amigo e torná-lo famoso, não é? Doze leitores do blog Conversa de Bicho conseguiram isso: ganharam o concurso cultural e seus pets fazem parte do “Calendário Animal” do Estadão.

A competição, que se iniciou em 15 de dezembro e finalizou no dia 23/12, foi um grande sucesso. Contou com a participação de quase 300 pessoas, que enviaram imagens dos seus mais variados bichos, de tartaruga a cavalo. E os pets não eram somente brasileiros, tivemos também animais internacionais concorrendo, como bichos de pessoas que moram na França, EUA e Inglaterra.

Todas as fotos eram incríveis, com direito até a produção especial para deixar o amigão um espetáculo. Foi uma tarefa muito difícil selecionar as imagens finalistas, mas uma comissão com cinco integrantes de diferentes áreas do Grupo Estado fez a escolha de 20 fotos, que foram para a votação dos leitores na fan page do blog Conversa de Bicho, no Facebook.

A disputa foi animada, com direito à torcida e até a campanha para eleger as fotos dos animais dos amigos. Mas, entre as belas imagens dos bichanos, pássaros, cães e outros animais, a grande vencedora foi a Tuca, uma jabota.

A disputa lembrou muito bem a história infantil da corrida da lebre e da tartaruga. A Tuca começou a votação bem lá atrás, enquanto os outros concorrentes dispararam. De repente, ela avançou e continuou a receber cada vez mais votos. No final, a tartaruga ganhou por quase o dobro de votos do segundo lugar – o que demonstra que a perseverança e a fé podem ser mais fortes do que a agilidade e a força.

Mas o que importa é que todos ganharam uma divertida experiência e que os leitores foram premiados com dois lindos calendários: um de mesa e um de parede, que podem ser baixados e impressos. Para Joel Martins, dono da Tuca, o importante é a demonstração do carinho, não a vitória. “Todos são vencedores, mas quem não entrou no calendário não fique triste, pois o que importa é o amor que temos por eles e eles por nós, não importando a raça ou a beleza do animal.” Realmente, nesse quesito todos estão de parabéns e são vitoriosos.

Os bichos merecem ser respeitados, quer pela lição de vida que nos ensinam, quer pelo carinho que compartilham. Já o homem precisa entender que a existência dos bichos tem um propósito, assim como a nossa.

É verdade que 2012 não foi um ano muito bom para os animais. Infelizmente, muitas notícias de maus-tratos foram manchetes dos jornais. Mas, assim como a Tuca demonstrou que a perseverança pode vencer, espero que a partir de 2013 essa triste realidade mude. Tenho fé.

Um 2013 maravilhoso para todos e que haja mais paz e amor.

Continuem acompanhando as notícias sobre o mundo animal aqui no blog Conversa de Bicho e na fan page: www.facebook.com/conversadebicho. Logo teremos novidades!

Para fazer o download e imprimir, clique com o botão da direita do mouse sobre a imagem e escolha “Salvar link como…” ou “Salvar imagem como…”.

Depois é só abrir o arquivo e imprimir no tamanho A4.

janeiro-a4.jpg

fevereiro-a4.jpg

marco-a4.jpg

abril-a4.jpg

maio-a4.jpg

junho-a4.jp

julho-a4.jpg

agosto-a4.jpg

setembro-a4.jpg

outubro-a4.jpg

novembro-a4.jpg

dezembro-a4.jpg

Abaixo, os calendários de mesa. Depois de imprimir é só dobrar e colar para ficar em formato de triângulo.

triangulo_jan-fev-mar.jpg

triangulo_abr-mai-jun.jpg

triangulo_jul-ago-set.jpg

triangulo_out-nov-dez.jpg