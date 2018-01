Mais uma vez, cenas de animais vítimas de maus-tratos chocam a população. A reportagem da Rede Globo, do Rio de Janeiro, mostrou hoje imagens gravadas há cinco meses por uma testemunha, nas quais cães são agredidos por tapas, objetos e até sufocados com água e amarras enquanto tomam banho. Tudo isso aconteceu no Pet Shop Quatro Patas, que fica na Rua Pernambuco, no Engenho de Dentro, no subúrbio do Rio.

Imagens da agressão a cachorro (Crédito: Reprodução/TV Globo)

A testemunha, que pediu para não ser identificada, afirmou que teria ficado indignada com as agressões e que eram constantes. “Entendo que quando você leva um animal para fazer um determinado serviço, ele tem que ser feito e ter um prazer a mais, que é um carinho, entendeu? O animal tem sentimentos. Já lá não era bem assim, já era água gelada, amarrava a boca e socos”, revelou à emissora.

A dona do pet shop, Solange Barroso, em entrevista à equipe do RJTV, se mostrou surpresa com as denúncias, apesar de nas cenas exibidas, ela passar justamente no momento de uma das agressões. Além disso, a proprietária do estabelecimento teria reconhecido o agressor dos animais: Daniel, de 20 anos – seu filho.

“Isso não era do meu conhecimento. São coisas que acontecem no momento e que não dá para você controlar. É só isso que posso dizer. Pedir mil desculpas porque, realmente, eu não tenho nem o que dizer”, afirmou Solange.

No flagrante, até um labrador, uma raça que não demonstra qualquer reação de agressividade, foi vítima de socos, ataques com garrafas de xampu e empurrões contra a parede.