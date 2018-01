Amanhã, dia 4 de outubro, a partir das 10h, a ONG Clube dos Vira-latas promoverá uma festa especial na Paróquia de São Francisco de Assis, localizada na Vila Mariana, em São Paulo, em comemoração ao dia do santo, considerado padroeiro dos animais.

Imagem da missa do ano passado, na Paróquia São Francisco de Assis, na Vila Mariana - Crédito: NILTON FUKUDA/AE

A comemoração contará com uma feira de adoção, um grande bolo em forma de osso para os peludos (cortado às 17h) e missas (ao meio-dia e às 20h) nas quais todos os animaizinhos serão abençoados. Além disso, uma médica veterinária prestará orientações gratuitas durante todo o dia.

Crianças e adultos também não serão esquecidos. O evento já é tradicional em São Paulo e os visitantes podem comemorar o dia com o seu melhor amigo comendo quitutes, preparados nas barraquinhas que foram montadas no local.

Serviço:

Paróquia São Francisco de Assis

Rua Borges Lagoa, 1.209, na Vila Mariana. São Paulo, SP

Horário: das 10h até as 21h.

CALENDÁRIO

Além de ser um dia de festa na Paróquia São Francisco de Assis, 4 de outubro também é a data escolhida para o lançamento do Calendário Celebridade Vira-lata, que está em sua quarta edição. Nele, simpáticos cachorros (sem raça definida) viram estrelas.

Calendário Celebridade Vira-lata - quarta edição - Crédito: DIVULGAÇÃO

A renda obtida com a venda do produto patrocina mutirões de castração e ações de conscientização em prol dos bichos carentes. As edições lançadas já beneficiaram quase quatro mil animais.

“É importante destacar que a ideia do calendário é abordar a causa animal pelo lado feliz, o lado da transformação nas vidas de adotante e adotado”, diz Luciane Sarraf, sócia-diretora do Celebridade Vira-lata.

Este ano, os cães foram clicados por Ricardo De Vicq, fotógrafo do mercado publicitário brasileiro. O calendário é vendido na loja virtual para todo o Brasil e exterior.

SERVIÇO:

Calendário Celebridade Vira-lata – quarta edição

Para comprar é só acessar http://celebridadeviralata.com.br

Formatos: parede (35cm de largura x 28cm de altura) e mesa (18cm largura x 14,5 cm altura).

Valor: R$ 20 o calendário de mesa e R$ 50 o kit contendo um calendário de parede + um de mesa