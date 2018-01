Já está marcado para o dia 1.º de dezembro (domingo) o tradicional Bazar de Natal da ONG Adote um Gatinho (www.adoteumgatinho.org.br), que resgata e encontra lares para gatos abandonados. O evento tem como proposta arrecadar fundos para manter o trabalho que a equipe desenvolve. Em seus quase 11 anos, eles já conseguiram entregar mais de cinco mil felinos. Hoje, a organização conta com a colaboração de aproximadamente 60 voluntários.

A 6ª edição do evento será realizada no Clube Homs (av. Paulista, 735), às 10 horas, e conta com o apoio de empresas importantes como Bayer, Royal Canin e Provet. Para a ocasião, a Adote Um Gatinho lançará mais de 20 produtos, que vão desde objetos para decoração até artigos para os próprios gatinhos.

Nesta edição, a ONG traz os temas da Copa do Mundo e da nova campanha para ano de 2014, “Adote Um Gato Adulto”, estampados em canecas, bowls, cadernos, canetas, bloco de notas com imã, eco-bags, mochilas, guarda-chuva dobrável, camisetas (infantil, feminina e masculina), meias, camisolas e body para os bebês. Além disso, para os gatinhos a ONG preparou cubos, kit brinquedo de sisal, rede e manta em microfibra.

“Com as vendas desse dia, conseguiremos levantar fundos para os meses mais difíceis do ano para a ONG. Em dezembro, janeiro e fevereiro as doações caem muito por conta das festas e das férias”, explica Susan Yamamoto, a idealizadora da ONG.

Atualmente a Adote Um Gatinho tem aproximadamente 300 gatos em tratamento ou esperando um lar seguro em seu abrigo e nas casas dos voluntários. A ONG se mantém de doações de pessoas físicas e da ajuda das voluntárias nos cuidados com os gatos.

SERVIÇO

BAZAR DE NATAL ADOTE UM GATINHO

Local: CLUBE HOMS

Data: 1 DE DEZEMBRO (domingo)

Horário: 10h às 18h

Endereço, Avenida Paulista, 735 – próximo ao metrô Brigadeiro (linha verde)

Informações: www.adoteumgatinho.org.br

Telefone para contato: (11) 3894-2522

Estacionamento no local

Acesso para pessoas com necessidades especiais

