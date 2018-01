A Animal Planet, o canal de televisão por assinatura dedicado ao mundo animal, traz para o Brasil, pela sua rede de lojas franqueadas de produtos licenciados da marca, a Expedição Pet, uma linha de semijoias personalizada.

São acessórios com a possibilidade de colocar o nome do cliente, além de escolher a raça para o pingente do melhor amigo. O animal pode ter a mesma peça que o tutor. No caso do pet, o nome e o número do telefone do proprietário podem ser colocados nos acessórios, que vão nas coleiras dos pets.

Tal mãe, tal pet? A ideia é essa. Uma forma de deixá-los mais charmosos e também mais seguros.

Segundo a empresa, o produto licenciado do canal da Discovery leva em consideração critérios de qualidade e funcionalidade. Um dos pontos importantes é justamente não causar irritações na pele. As semijoias, antes do banho de ouro, recebem um banho de verniz que faz com que os acessórios não causem alergias. São peças que recebem três camadas em ouro, para garantir segurança e saúde para o animal. Todas as peças possuem um ano de garantia.

A marca possui um portfolio de mais de 3 mil itens exclusivos, como camas, coleiras, brinquedos, carrinhos de passeio e comedouros, inclusive para animais exóticos.

Onde encontrar

Shopping Plaza Sul

Praça Leonor Kaupa , 100

Loja 2062, 2ª piso

São Paulo

Shopping Pátio Paulista

R. Treze de Maio, 1947

São Paulo

Boulevard Shopping

Avenida dos Andrade, 3000

Loja 2062, 2ª piso

Belo Horizonte

Shopping Pátio Batel

Avenida do Batel- 1868

Loja Q201, Piso L2

Curitiba