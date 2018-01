A Escola de Samba Águia de Ouro apresentará oficialmente neste sábado (15/10/16), às 21h, em sua quadra, em São Paulo, o enredo que levará para o sambódromo do Anhembi no Carnaval de 2017: “Amor com Amor se Paga – Uma História Animal“.

Mais uma vez, a Águia irá abordar um assunto atual e de interesse mundial, procurando levar uma grande mensagem de apelo para a humanidade: a importância do animal, mostrando o amor incondicional e a fidelidade dos nossos melhores amigos.

A agremiação da Pompéia terá a missão de encerrar a primeira noite de desfiles do Grupo Especial paulistano, na sexta-feira, quando será a sétima a pisar na Avenida.

Essa será também uma oportunidade de fazer um alerta sobre a preservação e os cuidados com todos os animais, sejam eles quais forem. Apesar do tema, nenhum bicho será levado para a avenida. Todos serão representados nos carros alegóricos e na interpretação dos integrantes da escola.

Apresentadora Luisa Mell, ativista da causa e fundadora do instituto de proteção e adoção que leva seu nome, também participará do desfile e recebeu o título de embaixadora do enredo.

Temas inusitados

A Águia de Ouro presente no carnaval paulistano há 40 anos, é uma escola de vanguarda que ao longo desse tempo vem apresentando temas inusitados, como, por exemplo, no carnaval de 2016, ao escolhe o enredo “Ave Maria Cheia de faces!”, levando para avenida uma imagem de Nossa Senhora Aparecida de 6 metros de altura.

Em 2015, apresentou um tema em que falava de 120 anos de Amizade entre Brasil e Japão. Estiveram presentes em seu desfile várias autoridades do governo japonês, artistas, além de uma alegoria de 15 metros de altura – Nebuta – vinda do “Festival de Aomori Nebuta”. No carnaval de 2006 causou grande polêmica ao levar para avenida um tema que abordava a questão de “Combate a Pedofilia”.

Serviço:

GRCSES Águia de Ouro – Apresentação oficial do enredo e lançamento do samba

Local: Quadra da escola – Av. Presidente Castelo Branco, 7683 – (Marginal Tietê) – Barra Funda

Dia: 15 de outubro (sábado)

Horário: 21h

Valor da entrada: R$ 20

Mais informações: www.aguiadeouro.com.br

