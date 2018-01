Quem gosta de uma raça específica de cão ou tem curiosidade de conhecer as características de uma determinada categoria terá a oportunidade de ver de perto diversos cães e conversar com especialistas do clube cinófilo mais tradicional do país, o Kenel Clube de São Paulo – KCSP.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER

Pastor de Shetland – Fotos: André Hanni/ PremieR pet.

A entidade fará seu segundo grande evento do ano nos dias 16, 17 e 18 de outubro no ginásio poliesportivo de Barueri, SP. O 24º. São Paulo Dog Show reunirá aproximadamente 600 cães de 150 diferentes raças para disputar os mais importantes títulos e prêmios internacionais do universo canino no Brasil.

Uma equipe de árbitros internacionais, vindos da Finlândia, Argentina, Sérvia, EUA, além de brasileiros, irão avaliar os cães participantes. Os vencedores nas diversas categorias ganham troféus, acumulam pontos para o ranking nacional, internacional e títulos de acordo com os critérios e regulamentos do KCSP (tais como Campeão Filhote, Campeão Jovem, Grande Campeão de Beleza, entre outros).

Bulldog Americano

O evento, com entrada gratuita, é uma boa pedida para o final de semana de quem gosta do universo canino. Será possível apreciar de perto a beleza e diversidade dos animais durante a competição, além de aprender um pouco mais sobre as diferentes raças participantes.

Border Collie

“O São Paulo Dog Show e seus eventos paralelos propiciam um ambiente muito agradável para os apaixonados por cães, tanto para quem deseja apenas admirar os belos animais como para aqueles que pretendem se aproximar do universo das exposições. É um momento decisivo para os criadores, que têm a oportunidade de aprimorar seu trabalho a partir da orientação de renomados profissionais da área”, explica Giancarlo Real, gerente do canal especialistas da PremieR pet, patrocinadora oficial do KCSP.

Serviço:

24º. São Paulo Dog Show do Kenel Clube de São Paulo – KCSP

Patrocínio: PremieR pet

Data: 16, 17 e 18 de outubro de 2015

Horário: das 10h às 17h

Local: Ginásio Poliesportivo José Corrêa

Endereço: Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000 – Barueri, São Paulo

Entrada gratuita para visitantes

Mais informações: www.kcsp.com.br ou (11) 3791-6013

