Há mais de oito anos em atividade, a ONG Adote Um Gatinho (AUG) tornou-se referência como abrigo para felinos no Brasil, conseguindo que mais de quatro mil gatos tenham novos lares. Além disso, recebeu o prêmio do programa Shelter of The Week, oferecido pela Sociedade Internacional para a Prevenção da Crueldade contra os Animais (SPCA International), direcionado às instituições que recolhem e ajudam a dar um destino melhor aos bichos. Entidades com esse título são consideradas exemplos em todo o mundo.

Mas, apesar de tudo isso, a ONG nunca teve patrocínio e sobrevive graças às doações mensais de pessoas que apoiam a causa, além da venda de produtos e do trabalho dos voluntários. Quem ama animais, principalmente os bichanos, tem a chance de colaborar e adquirir o presente de Natal dos familiares de uma só forma, ao participar do evento mais importante para a obtenção de receita da ONG: o Bazar de Natal. O encontro será realizado no dia 4 de dezembro, no Clube Piratinga, no bairro da Santa Cecília, em São Paulo.

O ambiente tem cerca de mil metros quadrados e contará com uma estrutura organizada para receber muito bem a sua família, como seguranças, lanchonete, ar condicionado e estacionamento com manobristas (R$ 20). A expectativa é de que 2.800 visitantes passem pelo evento, que tem entrada gratuita.

No local será possível comprar vários produtos com a marca Adote Um Gatinho, como camisetas, calendários, canecas, comedouro, adesivos, bolsas ecológicas, Havaianas, entre outros objetos. Tudo feito no maior capricho para agradar ao público e, com a venda, ajudar os felinos. No bazar deste ano serão lançadas algumas novidades, entre elas a linha “Gato preto da sorte”, com produtos como cadernos, adesivos, capa para chaves e camisetas. A campanha é uma forma de acabar com o preconceito em relação à crença de azar atrelada aos bichanos de cor preta.

Não haverá gatos para adoção no bazar, as adoções são feitas exclusivamente pelo site www.adoteumgatinho.org.br.

Bazar Adote Um Gatinho 2011

Data: 04 de dezembro

Local: Clube Piratininga (Alameda Barros, 376, Santa Cecília)

Horário: 10h00 às 18h00

Entrada franca

Estacionamento no local – R$20

Metrô próximo: Marechal Deodoro.

Outros estacionamentos próximos:

Av. Angélica, 745 – Ed. Arco do Triunfo

Av. Angélica, 689 – Estacionamento RRM

Av. Angélica, 391 – Estacionamento Brasil Park

Av. Angélica, 310 – Higienópolis Confort Hotel

Preço médio de R$10 por 2 horas.