O Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo (CCZ-SP) realizará amanhã (20/4), das 10 às 16 horas, a festa de adoção “Show de Bola”. Além de incentivar a adoção de cães e gatos que vivem no local, a ideia é estimular o respeito à diversidade e a harmonia entre as torcidas de futebol.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER



Crédito: divulgação/CCZ-SP

Muitas atrações foram programadas para proporcionar maior interação entre o adotante e os animais. Identificados com o uniforme dos times do coração dos paulistas, cães adestrados participarão de um divertido jogo de futebol com a participação dos visitantes.

O desfile de craques apresentará um verdadeiro time formado por cães que estão à espera de adoção e a equipe de dedicados cuidadores que participam do preparo dos animais desde o momento da chegada ao Centro de Controle de Zoonoses. “Esta será uma ótima oportunidade para que os paulistanos conheçam o CCZ e encontrem animais que queiram fazer parte de sua vida. Precisamos romper paradigmas e buscar novas oportunidades para que esses cães e gatos sejam acolhidos por novas famílias com muita responsabilidade”, comenta a veterinária Ana Claudia Furlan Mori, gerente do CCZ.

Adoção

No CCZ de São Paulo há atualmente cerca de 500 animais – entre cães e gatos – disponíveis para adoção. São diversos animais sem raça definida (SRD), de pelagem curta, longa, filhotes, adultos, idosos, de todas as cores e alguns com deficiência física, o que não os impede de interagir e dar muito amor às pessoas. Todos são imunizados com vacina específica da espécie e antirrábica, castrados, microchipados, tratados contra pulga e carrapato e vermifugados.

Para adotar um animal é necessário ter mais de 18 anos, levar coleira e guia para os cães, caixa de transporte para gatos e documentos pessoais como CPF, RG e comprovante de residência. A taxa pública referente à adoção é de R$ 16,20 e o Registro Geral Animal (RGA) é emitido na hora.

Os novos proprietários receberão também informações sobre guarda responsável e demais orientações que serão fornecidas pelos funcionários do CCZ.

O processo de adoção contribui para a redução do número de animais abandonados nas ruas, prevenindo agressões, acidentes de trânsito, maus-tratos e crueldade.

SERVIÇO:

Festa de Adoção Show de Bola

Data: sábado, 20/4/13

Horário: das 10h00 às 16h00

Local: Centro de Controle de Zoonoses – Rua Santa Eulália, 86 – Santana (referências: Campo de Marte e Estação Carandiru do Metrô)

