O Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo (CCZ-SP) inova mais uma vez ao criar a 1.ª Festa de Adoção de Inverno – “Loucos para Aquecer seu Coração”. A nova campanha de doação de cães e gatos será neste sábado (18/8), das 10 às 16 horas, no próprio CCZ, que fica na zona norte da capital.

Foto da última festa de adoção no CCZ-SP - Crédito: Divulgação/SMS

O encontro contará com duas novidades: o Fashion Dog Outono/Inverno, em que cãezinhos tentarão conquistar os futuros donos ao desfilar na passarela vestindo trajes da estação, e o concurso Cara de Um, Focinho do Outro, no qual as pessoas que já adotaram animais no CCZ poderão comparecer à festa com eles, para que seja escolhida a dupla mais “parecida”. A votação será durante o evento, às 13 horas, e a dupla mais aplaudida pelos participantes será contemplada com um presente.

Festa como essa é uma ótima oportunidade para que os paulistanos conheçam o Centro de Controle de Zoonoses e encontrem animais que queiram para fazer parte de sua vida, independentemente da aparência ou raça. “Precisamos romper paradigmas e buscar novas oportunidades para que esses cães e gatos sejam acolhidos por novas famílias com muita responsabilidade”, afirma a médica veterinária Ana Claudia Furlan Mori, gerente do CCZ.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, no CCZ de São Paulo há cerca de 400 cães e 100 gatos disponíveis para adoção – todos vacinados, castrados, microchipados, tratados contra pulgas e carrapatos e vermifugados.

Além das novidades, a festa contará também com atrações consagradas em outros eventos do CCZ, como o Test dog, uma espécie de “test-drive” com o animal escolhido; o Cãotinho Interativo, local onde os cães e os interessados em adotar poderão compartilhar momentos e perceber afinidades; apresentações circenses e danças ciganas, com a participação especial da Família Sbano; e o Espaço Criança, no qual as crianças se divertem e aprendem sobre a relação entre os homens e os animais por meio de jogos e brincadeiras.

A adoção no CCZ-SP

Os candidatos à adotante devem ter mais de 18 anos, levar RG, CPF, comprovante de residência e pagar a taxa pública de adoção no valor de R$ 16,20 por animal adotado. É importante lembrar que não se aceitam cartões. Também é necessário levar coleira e guia para adotar cães e uma caixa de transporte para os gatos. No ato da adoção, será confeccionado o Registro Geral do Animal (RGA), que é a identificação do animal e cadastro do proprietário.

Serviço

I Festa de Adoção de Inverno – ‘Loucos para Aquecer seu Coração’

Data: 18 de agosto de 2012 (sábado)

Horário: das 10 às 16 horas

Local: Centro de Controle de Zoonoses

Endereço: Rua Santa Eulália, 86, Santana (próximo ao Campo de Marte e ao Metrô Carandiru)

Telefone: (11) 3397-8900